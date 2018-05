Der Hype um den coolsten und besten Burgerladen scheint in jeder Stadt Deutschlands geschlagen. Die Giganten der Szene werden die Konsolidierung vorantreiben. Und einer hat in Deutschland gerade erst angefangen.

Ein Burger für einen Cent und dazu Livemusik von Rapper Eno183 - und schon musste die Polizei anrücken. Mitte Mai versammelten sich in Wiesbaden rund 3000 Menschen zur Neueröffnung des Burger-Restaurants mit dem Namen Harput. Nach einigen Durchsagen gelang es den Beamten, die Menschenmenge aufzulösen. Viele der extra angereisten Burger-Fans gingen leer aus.

Wer heute eine Burger-Butze eröffnen möchte, muss sich schon etwas einfallen lassen, um aus dem Meer an gastronomischen Angeboten herauszustechen - sei es mit einem schlechten Wortspiel im Namen oder Marketing-Aktionen wie in Wiesbaden. Der Hype um den angeblich 1895 in Louis' Lunch in New York erfundenen Hamburger hat sich in Deutschland etwas abgekühlt, wenn man Meldungen in der Lokalpresse Glauben schenkt. Ob "Liebesbeef" aus Bruchsal Standorte schließt und in die Insolvenz geht oder "King Kong Burger" in Plettental im Sauerland zu "Yummy" wird - der Traum vieler aufstrebender Gastronomen mit dem Burger-Boom rasch Erfolg zu feiern, endet bisweilen jäh.

So groß, wie er gefühlt zu sein schien, war der Markt eh nie, sagt Moritz Dietl, Geschäftsführender Partner des Beratungsunternehmens Treugast Solutions. "Er macht etwa sechs Prozent des Marktes aus und die kleineren Betreiber spielen dabei eine noch kleinere Rolle." Und die hätten vor allem oft Probleme, ein Konzept auf mehrere Standorte zu verteilen: "Die Wichtigkeit, Prozesse zu standardisieren und vereinfachen wird oft nicht groß genug geschrieben."

