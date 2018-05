Frankfurt - Die DWS bietet vier neue ETFs im Handel auf Xetra und dem Frankfurter Parkett an, so die Deutsche Börse AG.Mit den ETFs würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von großen und mittleren Aktienunternehmen zu partizipieren, die ein besonders hohes ESG-Rating im Bereich Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (Environment, Social & Governance) sowie eine geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoffemission aufweisen würden. In den Referenzindices würden keine Unternehmen aus Branchen mit negativen ESG-Einflüsse wie Alkohol, Glücksspiel, Waffen, und Atomkraft berücksichtigt. Unternehmen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit Tabakerzeugnissen erzielen würden, seien ebenfalls ausgeschlossen. Mit den vier ETFs könnten Anleger zwischen einem Investment in Aktienunternehmen aus Japan, USA, Europa oder weltweit wählen.

