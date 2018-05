Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen der Pipeline Awards in Nizza (Frankreich) zum Gewinner in der 2018 Innovation in Business Support Systems Kategorie gekürt wurde.

In einer Kategorie, die zur Identifizierung von Innovationen und Spitzenleistungen im Rahmen von Business Support Systems (BSS) entwickelt wurde, würdigt die Auszeichnung die jüngsten bahnbrechenden Fortschritten im Rahmen von BSS in den Bereichen Vertrieb, Bestellwesen, Rechnungsstellung, Kundenbetreuung und bei anderen wichtigen Funktionen. Das Unternehmen war darüber hinaus Zweitplatzierter in der Kategorie Innovations in Operational Support Systems.

"Pipeline ist äußerst erfreut über die Auszeichnung von Sigma Systems durch die 2018 Innovation Award Juroren für seine laufenden Innovationen in den Bereichen Betriebsunterstützungssysteme und BBS", so Scott St. John, Managing Editor von Pipeline. "Die Pipeline Innovation Awards werden ausschließlich von einem Gremium technischer Führungskräfte von Dienstleistern und Analystenhäusern beurteilt und in diesem Jahr zudem von Experten von Telenor, Singtel, Windstream und Analysys Mason. Darüber hinaus werden die anhaltenden Innovationen von Sigma in diesen Bereichen von Hauptakteuren der Branche und insbesondere von jenen Akteuren überprüft, die innovative Technologieprodukte nutzen, um die fortgeschrittensten Kommunikationsdienste rund um den Globus bereitzustellen."

Glenn Gibson, Vice President of Marketing bei Sigma, erklärte: "Mithilfe der digitalen Transformation als ein derart bedeutendes Thema für so viele Dienstleister investieren wir signifikante Beträge in die Bereitstellung der erforderlichen BSS-Innovationen, die insbesondere für die Erstellung, den Verkauf und die Bereitstellung von Verfahren benötigt werden, um neue Produkte und Serviceleistungen äußerst schnell auf den Markt zu bringen. Wir sind äußerst erfreut, feststellen zu können, wie unsere harte Arbeit und unser Engagement im Bereich FuE dieses hohe Maß an Anerkennung erfährt und ich möchte dem Sigma Team für seine harte Arbeit bei der Entwicklung unserer Produkte zu Best-in-Class-Lösungen danken."

Wenden Sie sich bitte an Sigma, um mit dem Unternehmen im Hinblick auf seine preisgekrönte Technologie-Plattform und seine Produkte Kontakt aufzunehmen: info@sigma-systems.com oder besuchen Sie uns unter www.sigma-systems.com.

Über Sigma Systems

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern. Sein Portfolio umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Erkenntnisprodukte sowie ein Kernangebot an Dienstleistungen wie professionelle Dienstleistungen, Clouddienste und Managed Services. Sigma verfolgt bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden einen agilen Ansatz. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum und arbeitet weltweit mit Technologie- und Integrationspartnern zusammen.

