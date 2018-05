Die Aktie von Gazprom zeigt sich in immenser Stärke. Der Wert hat in der abgelaufenen Woche die 4-Euro-Marke erreicht und damit ein Aufwärtssignal gesetzt. Denn aus Sicht der Chartanalysten hat die Aktie damit den Aufwärtstrend bestätigt und sogar um etwa 5 % die Untergrenzen hinter sich gelassen. Nun seien oberhalb der möglicherweise größeren Hürde Kursgewinne bis zu 4,30 Euro und dann in Richtung 4,60 Euro bzw. 4,80 Euro möglich. Allerdings sind die Widerstände etwas massiver. Daher ist das ... (Frank Holbaum)

