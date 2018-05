Die Aktie von Amazon hat in den vergangenen Tagen erneut gezeigt, in welche Richtung es demnächst gehen wird. Die Kurse sind über 1.300 Euro geklettert und haben neue Rekordmarkierungen geschafft. Das wiederum bedeutet, dass die Kurse auch in den kommenden Sitzungen charttechnischen Rückenwind haben. Bis zu 1.500 Euro sind keine Widerstände mehr zu sehen. Darüber kann es sogar in Richtung 2.000 gehen. Bei 1.300 Euro findet sich eine Unterstützung, darunter sind auch 1.200 und letztlich 1.000 ... (Frank Holbaum)

