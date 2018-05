Ein Tarifkonflikt hat Air France in schwere Turbulenzen gebracht. Die Fluggesellschaft steht nun vor der schwierigen Suche nach einem Nachfolger für Konzernchef Janaillac, der den Konflikt mit den französischen Gewerkschaften lösen kann.

Nach dem Rücktritt des Konzernchefs von Air France-KLM führt übergangsweise ein Drei-Mann-Komitee die Geschäfte der Fluggesellschaft. Finanzchef Frédéric Gagey übernimmt dabei die Rolle des Generaldirektors, wie das französisch-niederländische Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unterstützt wird er von den Chefs der beiden Konzernsparten Air France und KLM, Franck Terner und Pieter Elbers.

Die ehemalige französische Ministerin Anne-Marie Couderc tritt als nicht-geschäftsführende Präsidentin an die Spitze des Verwaltungsrats. Bis ein Nachfolger für Konzernchef Jean-Marc Janaillac gefunden ist, werden dessen Aufgaben damit auf mehrere Schultern verteilt. Janaillac hatte nach einer schweren Schlappe in einem Tarifkonflikt in Frankreich seinen Rücktritt eingereicht.

Das Unternehmen ...

