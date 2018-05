BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat sich in der Debatte über das Arbeitszeitgesetz auf die Seite der Unternehmen gestellt und Arbeitnehmer sowie Gewerkschaften zu mehr Flexibilität aufgefordert. Das Thema werde man "weiter auf der Tagesordnung behalten müssen", auch wenn das den Gewerkschaften nicht gefalle, sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag auf dem DGB-Bundeskongress in Berlin. Merkel plädierte dabei für die Aufweichung von starren Regeln.

Niemand wolle "digitale Tagelöhner" haben, ebenso wolle niemand weltweite digitale Monopole, sagte Merkel. Man stehe aber am Anfang einer Entwicklung, wie es sie auch zu Beginn der Industrialisierung gegeben habe. In mühevollen Kämpfen sei es damals gelungen, "die Wirtschaftsordnung so zu zähmen, dass es einigermaßen gerecht läuft". Jetzt sei man wieder in so einer Phase. Doch der "Kampf um die letzte Facette des Arbeitszeitgesetzes" werde diese Schlacht nicht entscheiden, meinte Merkel.

Für die Gewerkschaften sei es unglaublich wichtig, dass die EU-Arbeitszeitverordnung eins zu eins umgesetzt werde, das wisse sie, sagte Merkel. Sie nehme das "zur Kenntnis". Man müsse aber aufpassen, dass es zum Schluss nicht "nur noch Startups" gebe, die die Arbeitszeitverordnungen nicht zu 100 Prozent könnten und deshalb aus Angst vor Kontrollen nur noch Scheinselbständige beschäftigen. "Dann haben wir auch nichts gewonnen", erklärte die Kanzlerin.

Im Koalitionsvertrag ist der Grundstein für Änderungen am Arbeitszeitgesetz, das unter anderem feste Arbeitszeiten und eine elfstündige Ruhepause vorschreibt, bereits gelegt. "Wir werden über eine Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz Experimentierräume für tarifgebundene Unternehmen schaffen, um eine Öffnung für mehr selbstbestimmte Arbeitszeit der Arbeitnehmer und mehr betriebliche Flexibilität in der zunehmend digitalen Arbeitswelt zu erproben", heißt es dort. Und weiter: "Auf Grundlage von diesen Tarifverträgen kann dann mittels Betriebsvereinbarungen insbesondere die Höchstarbeitszeit wöchentlich flexibler geregelt werden."

