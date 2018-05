Tokio (ots/PRNewswire) - Die Kaneka Corporation (Tokio, Japan, President: Mamoru Kadokura) hat einen Geschäftsanteil in Höhe von 34,8 % an AB-Biotics ("ABB") (Barcelona, Spanien, einem auf Forschung, Entwicklung und Vertrieb eigener Produkte unter Verwendung von Milchsäurebakterien spezialisierten spanischen Biotech-Unternehmen) erworben. Zum gleichen Zeitpunkt schloss Kaneka eine Lizenzvereinbarung mit ABB ab, die Kaneka die exklusiven Produktions- und Vertriebsrechte für die Produkte von ABB in Nordamerika (USA und Kanada) und Japan gewährt. Kaneka hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Entwicklung und Markteinführung differenzierter neuer Produkte in einem vielversprechenden und schnell wachsenden Markt sowie den Synergieeffekt der Technologie und Produkte von ABB und Kaneka seinen Umsatz bis zum Jahr 2022 auf 10 Mrd. Yen zu steigern.



Milchsäurebakterien haben die Aufmerksamkeit der Menschen, da ihre Wirkung und Wirksamkeit nicht nur für die Darmfunktion und das Immunsystem vor Bedeutung sind, sondern auch für allergische Symptome und Infektionskrankheiten. Das Interesse an und das Geschäft mit Milchprodukten wie Joghurt, funktionellen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, die Milchsäurebakterien enthalten, nimmt ebenfalls rasant zu.



Die Größe des Marktes für Reformkost-Nahrungsmittel, die Milchsäurebakterien enthalten, hat in Nordamerika 2 Mrd. USD überschritten. Auch in Japan ist eine Vielzahl neuer, Milchsäurebakterien enthaltender Produkte wie Joghurt, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gekommen, und es besteht die Erwartung, dass diese Produkte gefragter denn je sein werden.



ABB verfügt über fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungsressourcen, zu denen mehr als 550 ursprüngliche, aus Proben menschlichen Ursprungs extrahierte probiotische Stämme gehören. ABB verkauft eine große Breite an klinisch dokumentierten probiotischen Produkten, die die Darmflora verbessern und eine eindeutige Wirkung auf die Reduzierung des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Parodontalerkrankungen, Infektionskrankheiten und anderen haben, an Reformkost- und Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt.



Kaneka hat sein Geschäft mit funktionellen Lebensmitteln wie dem regenerativen Co-Enzym Q10 (Kaneka QH), aus Lakritz gewonnenem Polyphenol (Kaneka Gravonoid) und dem pflanzlichen Milchsäurebazillus auf weltweiter Basis ausgebaut. Diese Anstrengungen werden durch die hinsichtlich der Sicherheit und nützlichen Effekte dieser Produkte für den Menschen gewonnenen Erkenntnisse umfassend unterstützt.



Zudem hat Kaneka in Japan einen Geschäftsbereich für Milchprodukte wie Milch, Butter und Joghurt ins Leben gerufen, der in technischer Zusammenarbeit mit Pur Natur Invest BVBA (Kruishoutem, Belgien, President: Marc Verhamme) aufgebaut wurde.



Kaneka engagiert sich für die Förderung der Geschäftsentwicklung durch Bereitstellung von Lösungen, die eine gesunde und vitale Lebensführung unterstützen.



*1 Probiotika sind lebensfähige Mikroorganismen und Lebensmittel, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten, mit gesundheitsfördernden Wirkungen auf den menschlichen Körper, die durch die Verbesserung der Darmflora sowie die Regulierung der Darmfunktion und des Immunsystems erzielt werden.



AB-Biotics SA Hauptsitz: Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Katalonien, Spanien Geschäft: Entwicklung und Vertrieb von Milchsäurebakterien für funktionelle Lebensmittel Gründung: 2004 Eingezahltes Kapital: 629.400 Euro



