Bald werden über 200 Aktien aus dem chinesischen Festland in die MSCI-Indizes aufgenommen. Was erst einmal nicht viel ist, kann langfristig große Folgen haben.

Ab Juni werden über 200 Aktien aus dem chinesischen Festland in die MSCI-Indizes aufgenommen. Das ist ein großer Schritt, denn rund 85 Prozent der internationalen Aktienfonds messen sich an einem der MSCI-Indizes. Die Anzahl der aufzunehmenden Aktien ist zwar vergleichsweise gering. Sie stellt aber einen wichtigen Schritt für die Zukunft dar. Die Aufnahme honoriert die Bemühungen der Regierung in Peking, ihren Aktienhandel transparenter zu gestalten.

Konkret geht es um 234 sogenannte A-Aktien, die ab dem 1. Juni schrittweise aufgenommen werden sollen. Ihr Gesamtgewicht im World-Index liegt dann bei 0,1 Prozent. Im Emerging-Market-Index wird es zuerst bei 0,39 und ab dem 3. September, wenn der zweite Schub erfolgt, bei 0,7 Prozent liegen.

Zu den A-Aktien, die aufgenommen werden, gehören der Immobilienriese China Vanke, die zwei größten Geldhäuser - die Industrial and Commercial Bank of China und die China Construction Bank - sowie der Öl-Gigant Petro-China. Die Papiere des Geräteherstellers Qingdao Haier, der eine Notierung auch ...

