IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater erhält von South African Reserve Bank die Genehmigung für die geplante Akquisition von Lonmin

Sibanye-Stillwater erhält von South African Reserve Bank die Genehmigung für die geplante Akquisition von Lonmin

Johannesburg, 15. Mai 2018: Sibanye-Stillwater gibt bekannt, dass das Unternehmen die Genehmigung der South African Reserve Bank (südafrikanische Zentralbank) erhalten hat, was gemäß der Börsenkontrollvorschriften Südafrikas (Exchange Control Regulations of South Africa) hinsichtlich der geplanten Akquisition der Lonmin Plc (Lonmin) verlangt wurde. Diese Akquisition wurde am 14. Dezember 2017 angekündigt (die geplante Transaktion).

Die geplante Transaktion ist weiterhin im Zeitplan für einen Abschluss in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2018 und unterliegt unter anderem der Verabschiedung der notwendigen Resolutionen durch die Aktionäre der Lonmin und der Sibanye-Stillwater sowie der Genehmigungen der Wettbewerbsaufsichtsbehörden im Vereinigten Königreich und in Südafrika.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, sagte: Wir sind zufrieden, dass wir diese wichtige regulatorische Genehmigung zeitnah erhalten haben, was uns einen weiteren Schritt näher bringt, diese wichtige Transaktion abzuschließen. Das Management konzentriert sich weiterhin darauf, zu gewährleisten, dass die restlichen Konditionen erfüllt werden, und wird die Stakeholder über weitere Fortschritte informieren.

KONTAKT:

James Wellsted

Head of Investor Relations

+27 (0) 83 453 4014

Email: ir@sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43390

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43390&tr=1

ISIN ZAE000173951

AXC0362 2018-05-15/17:49