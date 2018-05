Branchenführende Überwachungslösung wird in die Plattform für sichere Dienste am Rande des Internets von StackPath integriert

DALLAS (USA), 14. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Server Density (https://www.serverdensity.com/), ein Anbieter von proaktiver Infrastrukturüberwachung für die Cloud, Server und Websites, fusioniert mit StackPath (http://www.stackpath.com/), einem führenden Anbieter für sichere Dienste am Rande des Internets. Server Density ermöglicht es seinen Benutzern, ihre Websites und Server in der Cloud oder im Unternehmen von einer einzigen Konsole und API aus zu überwachen, um Probleme einfach festzustellen, die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten und die Serverleistung zu maximieren. Der Dienst wird schon sehr bald in die StackPath-Plattform integriert und als Teil dieser angeboten.

"Wir sind begeistert, dass Server Density ein Teil unseres Unternehmens wird. Wir passen perfekt zusammen", sagte Lance Crosby, Gründer, Chairman und CEO von StackPath. "StackPath arbeitet mit dem höchsten Engagement daran, unseren Kunden reibungslose Dienste und den vollständigen Einblick in ihre Lösungen bieten zu können sowie starke Beziehungen mit der Open Source (https://www.stackpath.com/open-source/)-Gemeinde und der gesamten Branche aufzubauen. Server Density hat sich in gleicher Weise sowohl bei der Entwicklung seiner herausragenden Technologien, die unübertroffen sind, als auch bei der Ausweitung seiner Tätigkeiten in der Cloud engagiert."

Der Überwachungsagent von Server Density ist auf Millionen von Servern installiert und sammelt jeden Tag mehr als 12 Milliarden Kennzahlen. Der Dienst verfügt über mehr als 100 offizielle Integrationen mit anderen Lösungen und Plattformen, verarbeitet über 300 TB Daten jeden Monat und führt Verfügbarkeitstests in über 28 verschiedenen geographischen Regionen aus. Zu seinen mehr als 1000 Kunden in 75 Ländern gehören Unternehmen und Organisationen jeder Größe und aus allen Branchen, wie zum Beispiel der staatliche Gesundheitsdienst Großbritanniens (National Health Service, NHS), das E-Commerce-Unternehmen Firebox und die Online-Spieleplattform Stormancer.

"Wir haben Server Density aus der Frustration heraus entwickelt, dass Überwachungstools entweder zu teuer, zu komplex oder beides waren", sagte David Mytton, Mitbegründer und CEO von Server Density. "Es ist erfreulich zu sehen, wie gut unsere Tools angenommen wurden - nicht nur von Kunden, sondern auch von Entwicklern und Unternehmen, die auf dem Code aufgebaut haben, den wir als Open Source zur Verfügung gestellt haben. Mein Team und ich freuen uns, Server Density in die StackPath-Plattform einzubringen und noch mehr Entwicklungswege voranzutreiben, um diese Technologien gewinnbringend zu nutzen."

Zusätzlich zu seinem Überwachungsdienst hat Server Density im Jahr 2016 HumanOps (http://www.humanops.com/) erschaffen, eine Gemeinschaft, in der Mitglieder sich über die menschlichen Aspekte des Infrastrukturbetriebs austauschen können. Unternehmen wie Spotify, PagerDuty, Yelp und Facebook haben dazu beigetragen, Ideen und Best Practices für das Leben auf Abruf miteinander zu teilen - dabei geht es zum Beispiel um Aspekte wie die technische Schuld, Erschöpfung und Stress, die im Rahmen von Veranstaltungen auf der ganzen Welt diskutiert werden, unter anderem in Großbritannien, den USA, Frankreich, Deutschland, Polen und weiteren Ländern.

"HumanOps ist eine großartige und längst überfällige Ressource für Arbeitnehmer und Unternehmen, die in der Cloud arbeiten. Diese Branche entwickelt sich schneller als jede andere zuvor und fordert Geschäftstätigkeiten von bisher nie dagewesenem Umfang sowie Lösungen in einer unglaublichen Geschwindigkeit", sagte Herr Crosby. "Das fordert seinen Tribut von Menschen - Menschen kommen nicht mit einer verfügbaren Betriebszeit von 100 % daher. Wir freuen uns darauf, noch mehr mit HumanOps als Teil von StackPath zu erreichen."

Im Dezember 2015 brachte Server Density eine Startfinanzierung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar auf, die von SP Ventures angeführt wurde. Das Unternehmen hatte zuvor schon 50.000 Euro auf Seedcamp beschafft und Mittel von privaten Investoren wie Christoph Janz, Dick Williams, Qamar Aziz und anderen erhalten. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekanntgegeben. Zukünftig wird das Team von Server Density in London als Kernteam für den Überwachungsdienst von StackPath fungieren und London wird zum Hauptsitz in Europa.

Über StackPath

StackPath ist eine Plattform mit sicheren Internetdiensten, unter anderem CDN (https://www.stackpath.com/pricing/), WAF (https://www.stackpath.com/web-application-firewall/) und DDoS-Abwehr (https://www.stackpath.com/security/DDoS-Mitigation), die am Rande der Cloud aufgebaut ist. Die Dienste von StackPath ermöglichen es Entwicklern in Unternehmen jeder Größe, Schutz und Leistung in jede cloudbasierte Lösung zu integrieren - von SaaS bis zu Internetveröffentlichungen, Gaming, Medienstreaming und darüber hinaus - ohne über eigene Cloudsicherheits- und Bereitstellungserfahrung verfügen zu müssen. Mehr als eine Million Kunden, von Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen bis hin zu Fortune 100-Unternehmen, setzen die Dienste von StackPath ein. Der Hauptsitz von Stackpath befindet sich in Dallas, Texas (USA) und das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den USA und auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter stackpath.com. Folgen Sie StackPath auch auf www.fb.com/stackpathllc und www.twitter.com/stackpath (http://www.twitter.com/stackpath).

Über Server Density

Server Density bietet SaaS-basierte skalierbare Infrastrukturüberwachung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Zeit und Geld zu sparen. Mit fortschrittlichen Server- und Websiteüberwachungsbenachrichtigungen, Visualisierungswerkzeugen und Integrationen mit allen großen Clouddienstanbietern unterstützt die solide und skalierbare Lösung von Server Density Unternehmen und IT-Teams dabei, schneller auf Probleme zu reagieren, ihre Websites schneller zu machen und Ausfallzeiten zu minimieren. Server Density wurde 2009 von David Mytton gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und überwacht unternehmenskritische IT-Infrastrukturen für mehr als 1000 Kunden.

