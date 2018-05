New York - Der US-Schriftsteller und Journalist Tom Wolfe ist tot. Er starb am Montag im Alter von 87 Jahren im Krankenhaus, wie am Dienstag bekannt wurde. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Romane "Fegefeuer der Eitelkeiten" und "Ein ganzer Kerl".

Wolfe gilt neben Truman Capote, Norman Mailer und Hunter S. Thompson als Gründer des sogenannten "New Journalism", eines Reportagestils mit literarischen Elementen.

Weisser Massanzug und Hut

Ganz in Weiss, mit Massanzug und Hut, so spazierte ...

