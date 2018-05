Das Kaufinteresse rund um den Greenback bleibt am Dienstag intakt. In der Folge beschleunigte der EUR/USD seinen Rückgang und markierte ein neues Jahrestief bei rund 1,1820 Dollar. Im Anschluss erholte er sich aber. EUR/USD schwach trotz enttäuschender US-Daten Der Greenback bleibt in der ersten Hälfte der Woche auf der Überholspur. Der US-Dollar-Index ...

