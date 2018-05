Der große Tag ist jetzt weniger als vier Wochen entfernt. Am 7. Juni wird der kanadische Senat über den Gesetzentwurf C-45 abstimmen, der besser als Cannabis Act bekannt ist. Dieses Gesetzt zielt darauf ab, den Kauf vom Freizeit-Marihuana für Erwachsene ab 18 Jahren und älter zu legalisieren. Wenn der Senat zustimmt, wird das Cannabis-Gesetz wahrscheinlich schnell von der Regierung verabschiedet werden, so dass Kanada das erste entwickelte Land der Welt sein wird, das Pot für Erwachsene legalisiert. Mit den Konservativen in der Minderheit im Moment und einem zweijährigen Steuerteilungsvertrag mit allen bis auf eine kanadische Provinz scheint alles in Ordnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...