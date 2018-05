Renato Sturani neu Leiter Hydraulische Kraftwerke

Rücktritt aus der BKW Konzernleitung

Bern, 15. Mai 2018

Renato Sturani, bisher Leiter des Geschäftsbereichs Erneuerbar & Effizienz, übernimmt per 1. Juni die Geschäftseinheit Hydraulische Kraftwerke und wird damit verantwortlich für die bedeutendste erneuerbare Energieproduktion der BKW. In seiner neuen Funktion wird er die Konzernleitung verlassen und neu an Hermann Ineichen, Leiter Produktion und Mitglied der BKW Konzernleitung, berichten.

Die Wasserkraft steht vor besonderen wirtschaftlichen Herausforderungen. Einerseits durch die geplante vollständige Strommarktöffnung, andererseits durch die volle Integration der Schweizer Stromproduktion in den europäischen Markt. Renato Sturani hat mit der konsequenten Ausrichtung des internationalen BKW Wind- und Wärmegeschäftes auf die neuen Marktgegebenheiten grosse Verdienste für die BKW erworben. Nun soll er sich der Aufgabe widmen, die hydraulische Produktion der BKW zukunftsfähig auszurichten. Der bisherige Leiter Hydraulische Kraftwerke, Andreas Stettler, hat in den letzten Jahren die ersten Weichen für ein effizientes Hydrogeschäft der BKW gestellt. Seine ausgewiesene Fachkompetenz wird er in einer neuen Funktion innerhalb des Geschäftsbereichs Produktion weiter einsetzen.

BKW

Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt über 6'000 Mitarbeitende. Dank ihrem Netzwerk von Firmen und Kompetenzen bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende Gesamtlösungen an. So plant, baut und betreibt sie Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private sowie die öffentliche Hand und bietet digitale Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Das Portfolio der BKW Gruppe reicht heute von der Planung und Beratung im Engineering für Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte über integrierte Angebote im Bereich der Gebäudetechnik bis zum Bau, Service und Unterhalt von Energie-, Telekommunikations-, Verkehrs-, und Wassernetzen.

Die Namenaktien der BKW AG sind an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sowie an der BX Berne eXchange kotiert.