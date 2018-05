Fällanden (ots) -



Die IFAS 2018, Fachmesse für den Gesundheitsmarkt, präsentiert

sich äusserst vielseitig. Vom 23. bis 26. Oktober 2018 zeigen

Aussteller in der Messe Zürich Neuheiten und Trends. Ein erstmals

durchgeführter Wettbewerb für Start-ups kürt die beste Innovation und

eine Sonderschau sowie Fachreferate greifen aktuelle Themen der

Branche auf. Erneut in die IFAS integriert ist die CareFair, die

Schweizer Jobmesse für Gesundheitsberufe. Sie wartet mit dem

Onlineportal CareBase auf - ein Novum in der Branche. Es soll die

Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden vereinfachen.



Qualifiziertes Personal zu finden, ist eine grosse Herausforderung

für die Leistungserbringer im Schweizer Gesundheitswesen. Nicht

selten bleiben deshalb Stellen unbesetzt. Eine interessante

Möglichkeit, sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren und

Kandidaten für vakante Stellen kennenzulernen, bietet die Jobmesse

CareFair an der IFAS. Nach der erfolgreichen Premiere 2016 wird die

Kooperation 2018 fortgesetzt. An der CareFair können Arbeitgeber und

angehende sowie berufstätige Fachkräfte in persönlichen Gesprächen

unverbindlich Informationen einholen und wertvolle Kontakte knüpfen.

Es haben sich bereits 15 Aussteller für die CareFair angemeldet -

darunter grosse Arbeitgeber der Branche wie etwa die Kantonsspitäler

Baselland und St. Gallen oder die Alterszentren Stadt Zürich.



Neuer online Talentpool



2018 wird das Angebot der CareFair um die Onlineplattform CareBase

erweitert. «Wir lancieren damit den ersten online Talentpool, welcher

Arbeitgebern der Gesundheitsbranche eine Vielfalt an Lebensläufen auf

einfache und übersichtliche Weise präsentiert», erklärt François

Muller, Initiator und CEO der CareFair Schweiz. Auf CareBase können

Aussteller der CareFair vorab Dossiers sichten und potenzielle

Mitarbeitende zu einem Gespräch an die Jobmesse einladen.

Stellensuchende können ihre Unterlagen kostenlos auf die Plattform

stellen.



Die Lancierung von CareBase erfolgt im Rahmen der CareFair 2018.

Ab Juli 2018 wird die Plattform für die Aussteller zugänglich sein.

Nach der CareFair 2018 soll CareBase auch unabhängig von der Jobmesse

zur Verfügung stehen.



Start-ups zeigen ihre Innovationen



Eine weitere Neuheit an der IFAS ist die IFAS Innovation

Challenge, initiiert vom Schweizer Gesundheitslogistiker Cosanum in

Zusammenarbeit mit IFAS und Swiss Healthcare Startups SHS. Start-ups

haben bis zum 20. Mai 2018 Gelegenheit, visionäre Ideen,

Dienstleistungen und Produkte für das Gesundheitswesen einzureichen.

«Es beteiligen sich zahlreiche Start-ups am Wettbewerb», so

Messeleiter Heinz Salzgeber. Eine Fachjury nominiert die zehn besten

Projekte, welche sich dann an der IFAS präsentieren dürfen. Der

Gewinner wird während der IFAS - am Donnerstag, 25. Oktober 2018 -

anlässlich einer Preisverleihung prämiert und profitiert von

zahlreichen Benefits.



Über 300 Aussteller angemeldet



Schon über 300 Unternehmen, Verbände und Verlage haben sich als

Austeller für die IFAS 2018 angemeldet. «Das ist zu diesem Zeitpunkt

eine starke Bilanz», freut sich Salzgeber. Die Aussteller werden ihre

innovativen Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Ein

Messebesuch verschafft somit einen breiten Überblick über die

aktuellen Trends und Neuheiten im Gesundheitswesen.



Sonderschau zu «Hotellerie im Gesundheitswesen»



Zu den bewährten Höhepunkten der IFAS zählt die Sonderschau

«Hotellerie im Gesundheitswesen». Gabriela La Rocca präsentiert

einmal mehr einen interessanten Mix an Ausstellern, die sich speziell

mit der zeitgemässen Einrichtung von Spitälern, Rehakliniken,

Pflegeheimen oder Alterswohnungen befassen. Multifunktionales und

intelligentes Mobiliar, textile Bodenbeläge mit diversen

Reinigungslösungen und Absorber für eine angenehme Akustik im Raum

sind nur einige Beispiele.



Referate zu branchenrelevanten Themen



Begleitend zur Messe finden im IFAS FORUM wieder kostenlos

qualitativ hochstehende Fachreferate statt. Diese decken aktuelle und

branchenrelevante Themen ab, werden mit konkreten Beispielen

untermauert und tragen zu einem erfolgreichen Networking bei. Das

detaillierte Programm wird im Juli 2018 auf www.ifas-messe.ch

publiziert.



Eine vielseitige Fachmesse IFAS steht bevor - save the date: 23.-

26. Oktober 2018, Messe Zürich.



Die IFAS im Überblick



Anzahl Aussteller 400

Fachgebiete Medizintechnik, Diagnostik, Rehabilitation,

Pflege, Verbrauch, Informatik,

Organisation/Einrichtung, Hotellerie

Ort Messe Zürich, Hallen 1 - 7

Datum 23. - 26. Oktober 2018

Web www.ifas-messe.ch



