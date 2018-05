BASF wird auf der Insulation Expo Europe (IEX) in Köln vom 16. bis 17. Mai seine neueste Errungenschaft vorstellen: Gemeinsam mit Aspen Aerogels entwickelte der Chemiekonzern ein neuartiges Dämmmaterial, das als einlagige, flexible Matte für vielfältige Einsatzbereiche im Bau- und Sanierungssektor in Frage kommt, wie das Unternehmen mitteilt. SLENTEX, so der eingetragene Name der Neuheit, ist laut BASF eine extrem schlanke und hocheffiziente Dämmmatte.

Bauraum optimal nutzen

