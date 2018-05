Trotz schrumpfender Gewinne und hartem Sanierungskurs will sich der Generikahersteller Teva am Standort Ulm erweitern. Und nun darf er das auch offiziell: "Das Regierungspräsidium Tübingen hat die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Neuerrichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Produktion von Arzneimitteln auf der Gemarkung Ulm-Donautal erteilt", wie die Behörde mitteilt. Das Unternehmen stecke in das Großprojekt "Genesis" eine Investitionssumme im dreistelligen Millionenbereich, heißt ... (Achim Graf)

