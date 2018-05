Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag leicht nachgegeben. Allerdings bewegten sich die Kurse wie schon an den vergangenen Tagen mehrheitlich in engen Bahnen und der SMI pendelte im Tagesverlauf ohne klare Richtung um die Marke von 9'000 Punkten, genau wo er am Vortag geschlossen hatte. Die schwache eröffnende Wall Street zog dann die hiesigen Aktien am Nachmittag etwas nach unten. Konjunkturdaten aus China und aus der Eurozone fielen eher durchzogen aus, was vor allem den Euro etwas belastete. Diejenigen aus den USA vom Nachmittag bewegten die Märkte kaum. Im Fokus stand am Berichtstag das Börsendebut von Polyphor.

Auf übergeordneter Ebene wurde die Stimmung weiterhin von den globalen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit den Wahlen in Italien, dem Konflikt zwischen den USA und Iran oder auch dem Handelskonflikt zwischen den USA und China geprägt, auch wenn bei letzterem die Spannungen jüngst etwas nachgelassen haben. Als Belastungsfaktor wurde zudem die allgemeine Dollar-Stärke genannt, welche von einem starken Anziehen der Marktzinsen bei amerikanischen Staatsanleihen getrieben wurde. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen stieg auf den höchsten Stand seit 2011.

Der Swiss Market Index (SMI) büsste bis Börsenschluss 0,07 Prozent auf 8'994,22 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), indem der Einfluss der ...

