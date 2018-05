Humortrainerin Eva Ullmann erklärt, warum es wichtig ist, auch im Büro mal ausgelassen zu lachen und in welchen Situationen aggressiver Humor erlaubt ist. Und mit welchen Witzen sich Führungskräfte zurückhalten sollten.

WirtschaftsWoche: Frau Ullmann, geht es in Unternehmen hierzulande tatsächlich so ernst zu, dass deutsche Führungskräfte professionelle Humor-Nachhilfe brauchen?Eva Ullmann: (lacht) Nein. Das Klischee von den humorlosen Deutschen hat sicher etwas mit der typisch deutschen Arbeitseinstellung zu tun: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber das ändert sich gerade. Vor allem junge Menschen wollen auch an ihrem Arbeitsplatz Spaß haben.

Und deshalb bringen Sie Managern das Lachen bei. Wie kann ich mir so ein Humortraining vorstellen?Zuerst machen wir uns ein Bild von der Humorkultur im Unternehmen: Wann und wie viel wird miteinander gelacht? Ist der Humor versteckt oder offen, flach oder subtil? Was ist erlaubt? Wir wenden auch Übungen aus dem Improvisationstheater an - die sind oft so paradox, dass man schnell kichern muss, ohne dass man lange darüber nachdenkt. Damit holen wir die Menschen erst einmal aus ihrem Alltag raus, wir bringen Leichtigkeit und Lachen in die Gruppe. Anschließend trainieren wir zwei Tage lang konkrete Humortechniken.

Welche sind das?Ein Stilmittel ist die Übertreibung. Bei körpersprachlichen Übungen lasse ich die Chefs eigene Stärken oder Macken übertreiben. Sie sagen dann zum Beispiel: "Ich kann so gut zuhören, dass ich noch zuhöre, wenn mein Gegenüber schon weg ist."

Wozu sind solche Übungen gut?Die Teilnehmer sollen ein Gefühl dafür kriegen, wann Dinge komisch werden. Führungskräfte sind ja sehr auf Logik trainiert. In unseren Seminaren sollen sie lernen, unlogische, ungewöhnliche Antworten zu geben, die Perspektive zu wechseln, zu überraschen.

Das birgt gerade für Chefs aber auch Risiken. Die Mitarbeiter wollen ja ernst genommen werden…Stimmt, als Führungskraft müssen Sie einen sehr eindeutigen und wertschätzenden Humor einsetzen. Wir unterscheiden zwischen sozialem und aggressivem Humor. Den Unterschied erkennt man zum Beispiel in dieser Situation: Stellen Sie sich vor, eine ältere Mitarbeiterin lässt in einer Besprechung ein Glas Wasser fallen. Der Chef sagt: "In Ihrem Alter können Sie auch das Wasser nicht mehr so gut ...

