Über dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes schwebt das Gespenst des Bedeutungsverlusts. Aufzuhalten wäre er, wenn sich die Gewerkschaften daran erinnerten, was sie einst groß machte: praktische Solidarität.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist ein schrumpfender Riese. Der Bundeskongress, der am Donnerstag endet, wird überschattet von einer Zahl: 5 995 437. Es ist die Summe der Mitglieder aller im DGB vereinten Gewerkschaften im vergangenen Jahr. Weniger als sechs Millionen! So wenige wie zuletzt 1951. Im Jahr 2010 gab es noch fast 200 000 Gewerkschafter mehr. Zur Jahrtausendwende hatte der DGB noch 7 772 795 und unmittelbar nach der Wiedervereinigung 1991 noch 11 800 412 Mitglieder, also fast doppelt so viele wie heute.

Dieser Schwund findet, das macht ihn noch dramatischer, in einem Umfeld der Beschäftigungsrekorde statt. Ein immer größerer Teil der Arbeitnehmer ist ganz offensichtlich von der Nützlichkeit einer Gewerkschaft nicht überzeugt. Im Durchschnitt aller Branchen und Tarifbereiche waren im Jahr 2015 nur 18,9 Prozent der Beschäftigten Mitglied einer Gewerkschaft, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im vergangenen Jahr berechnet hat. Für den DGB besonders bedenklich: Zuwächse im Organisationsgrad gehen allein auf das Konto des von ihm unabhängigen Zusammenschlusses "DBB Beamtenbund und Tarifunion", zu dem zum Beispiel auch die schlagkräftige "Gewerkschaft deutscher Lokführer" (GDL) gehört.

Woran liegt das? In der Sprache der Unternehmensberater könnte man antworten: Weil der DGB sein Kerngeschäft vernachlässigt. Den Beleg dafür liefert DGB-Chef Reiner Hoffmann selbst.

Die erste Meldung, die der mit bescheidenem Ergebnis wiedergewählte und in der breiteren Öffentlichkeit kaum bekannte Hoffmann auf dem Bundeskongress des DGB am Sonntag produzierte, war eine Kampfansage an die AfD. "Wenn wir die Lebensumstände der Menschen verbessern, dann erschweren wir den Rechten und Ewiggestrigen ihr schmutziges Geschäft." Darin steckt eine seltsame Selbstverzwergung: Die Beantwortung der sozialen Frage ist also, so muss man ihn verstehen, kein Selbstzweck, sondern vor allem Mittel im "Kampf gegen rechts".

Im DGB scheint man ähnlich wie in der von einem Wahldesaster zum nächsten stürzenden SPD weiterhin fest entschlossen, die für die eigene ...

