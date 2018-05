Über Jahre hinweg hinkte die Hedgefonds-Performance der Wertentwicklung der Märkte hinterher. Mit Aktien fuhren Anleger besser. Das hat sich geändert.

Michael Platt hat gut lachen. Der Kapitalmarktprofi hat es in der Liste der reichsten Hedgefonds-Manager in der Londoner City an die Spitze geschafft. Drei Milliarden Pfund ist der 49-Jährige schwer, wie die Sunday Times ausgerechnet hat. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat er seinen Reichtum um 600 Millionen Pfund erhöht.

Der Mitgründer von Blue Crest Capital Management hatte 2015 sieben Milliarden Dollar an seine Kunden zurückgezahlt. Er wollte nur noch Geld im eigenen und im Namen seiner Partner anlegen. Seitdem geht es bergauf. Sein Vermögen ist vergangenes Jahr um 57 Prozent gestiegen..

Ganz so gut läuft es für andere Hedgefonds nicht. Diese unregulierten Investmentfonds, die durch das Eingehen hoher Risiken überdurchschnittliche Renditen erzielen wollen, schlagen in diesem Jahr aber Aktienindizes wie den Standard & Poor's 500 und den Deutschen Aktienindex.

Das US-Börsenbarometer lag bis Ende April dieses Jahres knapp ein Prozent, der Dax sogar mit fast 2,4 Prozent im Minus. Die Hedgefonds stehen im gleichen Zeitraum laut dem breit umfassenden Index "HFRI Fund Weighted Composite Index" mit 0,39 Prozent im Plus.

Hedgefonds gehen hohe Risiken ein

Diese unregulierten Fonds wetten auf steigende und fallende Aktien- und Anleihekurse, nutzen minimale Preisunterschiede ...

