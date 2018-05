Das erste Ziel des neuen katalanischen Regierungschefs ist es, mit der spanischen Regierung zu reden. Das sagte Quim Torra auf einer Pressekonferenz mit Puigdemont.

Der neue separatistische Regierungschef Kataloniens, Quim Torra, hat den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zum Dialog aufgerufen. "Mein erstes Ziel in der neuen katalanischen Regierung ist es, der spanischen Regierung Gespräche anzubieten", sagte er am Dienstag in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Vorgänger und Parteifreund Carles Puigdemont.

Die Zwangsverwaltung Kataloniens durch die spanische Zentralregierung müsse sofort beendet werden, sagte er weiter.

Torra war am Montag im Parlament in Barcelona mit nur einer Stimme Mehrheit zum Chef der Regionalregierung gewählt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...