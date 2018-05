Ob die Wirtschaft boomt oder vor sich hin tuckert, können einem Wirtschaftsweise oder Konjunkturberichte verraten. Alternativ genügt aber auch ein Besuch bei den Palettenherstellern in Oberschwaben.

Auf halbem Weg zwischen Ulm und dem Bodensee drängt sich die Frage geradezu auf: Alles paletti? Immerhin gibt es hier, im Örtchen Rot an der Rot, gleich drei bedeutende Hersteller von Paletten. Etwa 17.000 dieser hölzernen Transporthilfen werden pro Arbeitstag in der 4500-Seelen-Gemeinde zusammengenagelt, beinahe vier Prozent der deutschen Jahresproduktion. "Bei uns", sagen die Palettenbauer, "spürt man den Puls der Weltwirtschaft."

Gemeint ist das so: Sobald irgendwo etwas produziert wird, egal ob für den nächsten Supermarkt oder den Export nach China, muss es auch transportiert werden. "Paletten sind dafür meist unerlässlich", sagt Dieter Lämmle, Chef der Lämmle Holzverarbeitung GmbH. "Deshalb gilt unsere Branche als Konjunkturbarometer, als Drehzahlmesser der Wirtschaft."

Wie Lämmle sehen das auch Anton Sailer und Konstantin Rau, die Chefs der GmbH Anton Sailer Palettenfabrik und Rau Palettenwerk. Ihre Vorfahren haben in dieser einst armen Region Bretter gesägt und Kisten in allen gewünschten Größen gebaut, für Butter, Gemüse oder Bier. Als in den 1920er Jahren in Amerika ein Unternehmer namens Eugene Clark eine motorgetriebene Transportmaschine erfand, mögen sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...