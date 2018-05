Bei der Tesla-Aktie sieht es so aus, als ob die jüngste Erholung schon wieder Geschichte ist. Am ersten Handelstag der neuen Woche ging es mit der Tesla-Aktie an der Nasdaq um rund 9 Dollar bzw. ca. 3% nach unten. Die Aktie ging mit knapp 292 Dollar aus dem Handel. Der Kursrückgang an sich ist bei einem relativ volatilen Titel wie Tesla noch kein Beinbruch. Bedenklich aus Sicht der Bullen ist allerdings, dass damit das jüngste Zwischentief wieder näher gerückt ist. Dieses könnte durchaus nochmal ... (Peter Niedermeyer)

