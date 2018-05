Große Investoren sehen die Zinssteigerungen noch nicht als Gefahr für die Börse. Sie setzen weiter auf Tech-Konzerne wie Apple und Facebook.

Die Unruhe an den Finanzmärkten scheint mit Händen greifbar zu sein: Die US-Anleiherenditen sind hoch. Experten halten weitere Zinssteigerungen der Notenbank in Übersee für sicher. Außerdem schwanken die Kurse an den Aktienmärkten seit dem Jahresstart vergleichsweise stark.

In diesem Umfeld bleiben die großen Investoren gelassen. Sie halten an ihren Investments fest. Das belegt die jüngste Umfrage von Bank of America Merrill Lynch. Investoren aus der ganzen Welt nehmen an ihr teil. Die Erhebung liefert das aktuellste Stimmungsbild aus der vergangenen Woche.

Sie zeigt: Investoren mit 525 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen haben zwar ihren Barbestand um 0,1 Prozentpunkt auf 4,9 Prozent gesenkt. Diese ...

