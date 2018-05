Bremen (ots) - Werders U 23 kann sich über einen weiteren Neuzugang für die Saison 2018/2019 freuen. Florian Dietz wechselt an die Weser. Der 19-jährige Stürmer kommt vom FC Carl Zeiss Jena zu den Grün-Weißen.



"Mit Florian Dietz stößt ein talentierter Stürmer zu uns, der bereits in dieser Saison Erfahrungen in der 3.Liga sammeln konnte. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten wird er auch charakterlich gut in unsere Mannschaft passen", sagt Björn Schierenbeck, Leiter von Werders U 23. Neben Florian Dietz wird auch sein jüngerer Bruder Leo Dietz ins WERDER Leistungszentrum wechseln und ab Sommer im Kader von Werders U 15 stehen.



Florian Dietz spielte in der Jugend für den TSV Großbardorf und wechselte im Sommer 2013 zur U17 des FC Carl Zeiss Jena. Mit Beginn der Saison 2016/17 wurde er von der U19 in den Profi-Kader des FCC berufen. In der abgelaufenen 3.Liga-Saison bestritt er 26 Partien und erzielte einen Treffer.



