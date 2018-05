Im März haben Investoren am deutschen Markt viel Geld aus Aktienfonds abgezogen. Das dämpft die Quartalsbilanz der Fondsanbieter.

Sorgen vor einem größeren Einbruch an den Aktienmärkten haben Anleger im Frühjahr offenbar aus Aktienfonds herausgetrieben. Im März zogen Investoren aus den Publikumsfonds per Saldo 2,4 Milliarden Euro ab, wie der deutsche Fondsverband BVI berichtet. Dabei wollten Anleger nahezu in gleichem Ausmaß sowohl die von Fondsmanagerhand gesteuerten aktiven Fonds, wie auch die indexnachbildenden, börsengehandelten ETF los werden.

Das steht im Kontrast zum extrem guten Monat Januar. In ihm flossen den Aktienfonds per Saldo gut sechs Milliarden Euro neues Kapital zu. Fondsexperten bringen die jüngste Entwicklung mit der Korrektur an den Aktienbörsen zwischen Ende Januar und Mitte März in Zusammenhang. In dem Zeitraum brach zum Beispiel der deutsche Leitindex Dax um gut 13 ...

