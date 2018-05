Berlin (ots) -



Donnerstag, 24. Mai 2018 - 19.00 Uhr Einlass bis 18:55 Uhr



Leibniz-Saal, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin



Im April 1948 hat die UNO die Gesundheit zum Menschenrecht erklärt und die Weltgesundheitsorganisation WHO gegründet. Heute wird die WHO von 194 Mitgliedstaaten und mehr als 700 Organisationen unterstützt. Mehr als 7000 Menschen arbeiten in 150 Länderbüros. 70 Jahre nach der Gründung ist es Zeit für eine Bestandsaufnahme: Gesundheit für alle Menschen - ist das Ziel erreichbar? Mit welchen Mitteln? Und bis wann? Welche Erfolge hat die WHO bisher vorzuweisen? Wo hat sie versagt? Wie nachhaltig sind ihre Programme wirklich? Wer nimmt Einfluss auf ihre Entscheidungen? Welche Rolle spielt die Pharmaindustrie? Wie mächtig kann, wie mächtig soll die Organisation sein?



Diesen Fragen widmen sich namhafte Podiumsgäste beim 70. ZEIT FORUM WISSENSCHAFT der Wochenzeitung DIE ZEIT, der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie des Deutschlandfunks und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.



ES DISKUTIEREN Detlev Ganten, Ehrenvorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Charité, Präsident des World Health Summit und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Rainer Merkel, Autor von Go Ebola Go. Eine Reise nach Liberia. (S. Fischer Verlag) Inga Osmers, Leiterin Berlin Medical Unit von Ärzte ohne Grenzen



MODERATION Ulrich Blumenthal, Redakteur "Forschung aktuell", Deutschlandfunk Andreas Sentker, Leiter Ressort Wissen, DIE ZEIT



BEGRÜßUNG Frauke Hamann, Programmleiterin, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius



Eintritt frei.



Anmeldung unter: http://ots.de/B1hssP



