Basel (awp) - Novartis hat die Übernahme des US-Unternehmens Avexis abgeschlossen. Die Aktionäre erhalten für jede Avexis-Aktie 218 US Dollar und der Handel mit den Titeln an der NASDAQ wurde eingestellt, wie der Basler Konzern am Dienstagabend mitteilt. Novartis hatte Anfang April eine Vereinbarung zur Übernahme mit Avexis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...