Unter Protesten und gegen die Stimmen der Oppositionsparteien beschließt die CSU ein neues Polizeiaufgabengesetz. Verfassungsrichter haben wohl das letzte Wort.

Das neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern lässt die Wogen kräftig hochschlagen. Doch die CSU blieb hart. Bei der Verabschiedung am späten Dienstagabend stimmten alle drei Oppositionsfraktionen im Landtag gegen das neue Gesetz.

Laute Proteste gab es außerhalb des Parlaments, insbesondere bei einer Demonstration am vergangenen Donnerstag mit Zehntausenden Menschen. Am Ende dürfte das Gesetz verfassungsgerichtlich überprüft werden. Fragen und Antworten dazu.

Weshalb ist ein neues Polizeiaufgabengesetz notwendig?

Eine Neufassung ist nötig, weil das bestehende Gesetz an europäische Datenschutzvorgaben und an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum sogenannten Bundeskriminalamtsgesetz angepasst werden muss. Das passiert derzeit auch in anderen Bundesländern.

Bayerns Staatsregierung allerdings nutzt die ohnehin nötige Neuregelung gleichzeitig, um die Kompetenzen der Polizei teils deutlich zu erweitern. Ein Hauptargument: Man müsse mit Verbrechern mithalten, auch technisch.

Warum wird das Gesetz so massiv kritisiert - und was genau?

Kritiker beklagen, dass der Freistaat mit der Neuregelung das schärfste Polizeirecht der deutschen Nachkriegsgeschichte habe. Ein zentraler, grundsätzlicher Kritikpunkt ist die Absenkung der Eingriffsschwelle für die Polizei: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...