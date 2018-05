Andersen Global freut sich, durch die Erweiterung von Andersen Tax Legal in der vielfältigen Industriestadt Monterrey, Mexiko, eine neue Präsenz bekanntgeben zu dürfen. Monterrey liegt im Nordosten des Landes und ist als die industrielle Hauptstadt Mexikos bekannt. Monterrey, Sitz zahlreicher großer, internationaler Unternehmen, ist aufgrund seiner finanziellen und industriellen Aktivitäten ein strategisch günstiger Standpunkt.

Im Juni 2015 wurde Andersen Tax Legal in Mexiko eine Mitgliedsfirma von Andersen Global. Die Firma verfügt jetzt über Zweigstellen an fünf Standorten: zwei in Mexiko-Stadt und jeweils eine in Guadalajara, Queretaro und Monterrey.

Jose Luis Hinojosa, neuer Parter, der die Niederlassung in Monterrey leitet, bemerkte: "Der Beitritt zu Andersen Tax Legal in Mexiko ist eine Ehre für uns, und ich kann es kaum erwarten, meine Erfahrung in das Team für die erfolgreiche Erweiterung des neuen Standorts in Monterrey einzubringen."

Hinojosa verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Zoll- und Außenhandelsangelegenheiten. Vor seinem Beitritt zu Andersen Tax Legal war er 16 Jahre lang bei PwC als Leiter für Außenhandel, Zoll und Mehrwertsteuer in den Niederlassungen in Monterrey und Mexiko-Stadt tätig. Zuvor hatte er in der Abteilung für Exportförderungsprogramme des Wirtschaftsministeriums gearbeitet.

Jose Luis Montes, Office Managing Partner für Andersen Tax Legal in Mexiko, äußerte sich folgendermaßen: "Wir glauben, dass Jose Luis zum Ausbau unserer Expansionsstrategie beitragen wird, indem er nicht nur erstklassige Mitarbeiter mitbringt, sondern auch durch die Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner von Andersen Global für unsere Kunden auf lokaler und internationaler Ebene einen hervorragenden Service gewährleisten wird."

Andersen Tax Legal in Mexiko wird auch weiterhin eine fundierte juristische und steuerliche Fachkompetenz in zahlreichen Praxisbereichen bieten.

Andersen Tax Legal ist die mexikanische Mitgliedsfirma von Andersen Global, einem internationalen Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 95 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180515006782/de/

Contacts:

Andersen Tax

Shereen Ameri, +1-650-289-5742