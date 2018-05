Mit acht lokalen Buspartnern startet Flixbus an der US-Westküste sein Amerika-Geschäft. Doch die Eroberung der USA könnte schwerer werden als die Europas.

Das rasant wachsende deutsche Fernbus-Start-up Flixbus hat den Startschuss für seine Expansion in die Vereinigten Staaten gegeben. "Wir wollen jede Menge Innovation bringen", kündigte Firmenchef André Schwämmlein am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Los Angeles an. Der Eintritt in den US-Markt sei ein Meilenstein.

Der Auftakt soll zunächst mit acht lokalen Buspartnern erfolgen - eine eigene Fahrzeugflotte ...

