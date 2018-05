Die Ultra High Power Lithium-Ionen-NMC-Batterietechnologie liefert kostengünstig die für die Reserveleistung, Hilfsdienste, den Bergbau, Offshore-Bohrungen und andere Versorgungs- und Industrieanwendungen benötigte Hochleistung



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Kokam Co., Ltd (http://kokam.com/), der weltweit führende Anbieter von innovativen Batterielösungen, gab heute den erfolgreichen Einsatz eines Energiespeichersystems (ESS, Energy Storage System) mit 30 Megawatt (MW)/11,4 Megawattstunden (MWh) bei Alinta Energy (https://www.alintaenergy.com.au/), einem führenden australischen Versorgungsunternehmen bekannt. Dies ist die größte Lithium-Ionen-Batterie für industrielle Anwendungen in Australien. Das ESS ist mit der Hochleistungs-Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)- Oxid-Batterietechnologie von Kokam ausgestattet und wird zur Verbesserung der Leistung eines Insel-Hochspannungsnetzes eingesetzt, das große Eisenerzproduzenten in der Region Pilbara in Westaustralien mit Strom versorgt.



Hybrides Erdgas-/Batteriesystem erhöht Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit des Inselmikronetzes



Das ESS ist seit April 2018 in Betrieb und besteht aus fünf 2,2 MWh Kokam Containerized ESS (KCE)-Einheiten, die Ultra High Power Lithium-Ionen-NMC (http://kokam.com/cell/) (UHP NMC)-Batterien von Kokam verwenden. Das ESS dient in Verbindung mit dem bestehenden Newman-Kraftwerk von Alinta mit einer 178-MW-Gasturbine als hybrides Energieerzeugungs- und Speichersystem für Erdgas und Batterien. Dieses Hybridsystem bildet zusammen mit einem 220-kV-Hochspannungsstromübertragungssystem und den Trafostationen ein isoliertes Mikronetz, das zur Versorgung von Eisenerzgruben dient.



Neben der Lieferung des ESS an Alinta Energy für deren Projekte fungierte Kokam außerdem zusammen mit dem EPC-Unternehmen UGL Pty Ltd. als Systemintegrator für das Energiespeicherprojekt. Kokam beauftragte ABB Australia mit der Lieferung des ABB PowerStore "Virtual Generator" zur Verwaltung des Mikronetzes.



Durch die Aufnahme des ESS in das Mikronetz kann Alinta Energy die Stromversorgung der Eisenerzproduzenten in der Region zuverlässig zur Verfügung stellen, um erhebliche finanzielle Kostenverluste auch durch kurze Stromausfälle zu vermeiden. Darüber hinaus wird das ESS dazu beitragen, den Gesamtwirkungsgrad des Kraftwerks zu verbessern und seinen Erdgasverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen zu senken.



"Für die Eisenerzindustrie in der Pilbara, die Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Dollar pro Stunde produziert, ist eine zuverlässige Energieversorgung entscheidend. Mit dieser Batterie können wir Spitzenlastzeiten besser bewältigen, die Zuverlässigkeit für unsere Kunden erhöhen und unsere Emissionen senken ", sagte Alinta Energy, MD & CEO, Jeff Dimery. "Das Projekt zeigt unser Engagement innovative Wege zu finden, unser bestehendes Wärmeerzeugungsportfolio in einen sich entwickelnden Markt zu integrieren, der mehr regenerative Erzeugung und andere disruptive Technologien mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit der Versorgung umfasst."



"Das hybride Erdgas-/Energiespeichersystem von Alinta Energy und das Insel-Mikronetz zeigen, wie innovative Technologien, kombiniert mit intelligentem Design die Zuverlässigkeit der Stromversorgung für Industriekunden verbessern und gleichzeitig Effizienz und Nachhaltigkeitsvorteile bieten", so Ike Hong, Vice President der Kokam Power Solutions Division. "Das Alinta Energy Newman-Batteriespeicherprojekt ist ein Beispiel dafür, wie neue Hochleistungs-Energiespeichertechnologien sowohl Versorgungs- als auch Industriekunden in die Lage versetzen, hybride Erdgas-/Batteriesysteme zu bauen, die die Energiezuverlässigkeit erhöhen, die Treibhausgasemissionen senken und den Gewinn steigern."



Wachsende Marktchancen für UHP NMC Batterietechnologie für Energieversorgung und Industrie



Das Alinta Energy-Projekt ist ein Beispiel für die wachsende Zahl von Marktchancen für die UHP NMC-Batterietechnologie von Kokam. Die UHP NMC-Batterietechnologie wurde für Hochleistungs-Energiespeicheranwendungen entwickelt. Sie kann von Energieversorgern und anderen Energiedienstleistern für die Reserveleistung, Frequenzregelung, Rampenratensteuerung für Wind- oder große Solaranlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Spannungsunterstützung und andere Anwendungen verwendet werden, die innerhalb von Sekunden oder weniger große Mengen an Energie benötigen. Darüber hinaus eignet sich die Technologie, aufgrund ihrer Fähigkeit, sehr große Energiemengen schnell zu empfangen und zu versenden, besonders gut für die Kombination mit Erdgas-, Diesel- und anderen Energiesystemen zur Energieerzeugung für industrielle Anwendungen, bei denen selbst ein kurzer Stromausfall, der den Bergbaubetrieb, Offshore-Bohrungen oder andere industrielle Operationen unterbricht, Kosten in Höhe von Hunderttausenden oder sogar Millionen von US-Dollar verursachen kann.



Die UHP NMC-Batterietechnologie von Kokam liefert kostengünstig und zuverlässig die hohe Leistung, die für diese Versorgungs- und Industrieanwendungen benötigt wird. Die Technologie bietet unter anderem folgende Vorteile:



- Hohe Entladungsrate: Die UHP NMC-Batterietechnologie liefert im Vergleich zu konkurrierenden Technologien mit nur 3C eine maximale Entladungsrate von 10C. Dadurch können UHP NMC-Batterien bei Bedarf mehr Energie liefern. - Hohe Energiedichte: Die hohe Energiedichte der UHP NMC-Batterietechnologie ermöglicht den Einbau eines Energiespeichers mit 3,77 MWh in einem 40-Fuß-Container, im Vergleich zu 3 MWh Energiespeicher für Standard NMC-Batterien. Dadurch kann mehr Energie auf kleinerem Raum gespeichert werden. - Lange Lebensdauer: UHP NMC-Batterien halten bis zu 10.000 Zyklen, im Vergleich zu 3.000-5.000 Zyklen bei Standard NMC-Technologien, was die Lebensdauer des Energiespeichersystems erhöht. - Verbesserte Wärmeableitung: Mit einer Wärmeableitungsrate, die 1,6 Mal besser ist als diejenige von Standard-NMC-Technologien, können Ultra High Power NMC-Batterien mit einer höheren Rate über eine längere Zeitdauer ohne Beeinträchtigung der Batterielebensdauer oder -leistungsfähigkeit eingesetzt werden.



Informationen zu Alinta Energy



Alinta Energy ist ein führender und schnell wachsender australischer Energieversorger mit einem eigenen und vertraglich gebundenen Erzeugungsportfolio von rund 2.000 MW, über 800.000 Strom- und Gaskunden und über 500 Mitarbeitern in Australien und Neuseeland. Alinta Energy beliefert Kunden in Australien seit über 20 Jahren mit Energie.



Informationen zu Kokam Co., Ltd.



Kokam Co., Ltd liefert mit seiner international renommierten eigenen Herstellungstechnologie ein breites Spektrum an Lithium-Ionen-Batterie-Lösungen an Kunden in über 50 Ländern und zahlreichen verschiedenen Industrien inkl. Militär, Luftfahrt, Marine, Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme (ESS). Mit über 150 Patenten für Produkte im Batteriesektor und insgesamt 650 MWh im praktischen Einsatz ist Kokam führend im Bereich innovativer High-Tech-Batterielösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kokam.com.



