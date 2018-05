'Handelsblatt' zur digitalen Gesundheits-Politik:

Eine Bundesregierung nach der anderen setzte ihre Hoffnungen auf die elektronische Gesundheitskarte - ein Großprojekt, das auch nach 14 Jahren und Investitionen von über einer Milliarde Euro noch keine überzeugenden Ergebnisse produziert. Mittlerweile haben die 72 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland die Chipkarte mit dem Passbild im Portemonnaie, seit Januar 2015 ist sie der einzig gültige Nachweis beim Arztbesuch. Nur die versprochenen Funktionen leisten die Karten bislang nicht. Doch die Welt hat sich seit dem Jahr 2004, als das unter Rot-Grün in Kraft getretene Gesundheitsmodernisierungsgesetz das Fundament für die Gesundheitskarte und die Schaffung der dafür erforderlichen technischen Infrastruktur legte, stark verändert. Der Zugang der Zukunft, mit dem Patienten ihre Gesundheitsdaten kontrollieren, dürfte das Smartphone werden. Hier muss die Politik jetzt die Weichen stellen, damit die elektronische Patientenakte in dieser Legislaturperiode auch mit App-Anbindung umgesetzt werden kann./ra/DP/zb

