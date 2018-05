"Sächsische Zeitung" zu Özil, Gündogan und Erdogan":

"Man möge ihn an seinen Leistungen als Fußballer messen, hat Özil einmal gefordert. Recht hat er. Dann aber darf er sich nicht zum nützlichen Idioten für einen autoritären Herrscher namens Erdogan machen lassen. Dass der türkische Präsident die Menschenrechte in seinem Land massiv verletzt, Journalisten einsperrt und alles tut, um die Integration türkischer Einwanderer in Deutschland zu torpedieren, wird auch Özil und Gündogan nicht entgangen sein. Die Trikots mit der Aufschrift "Mein Präsident" senden eine ungute Botschaft an die vielen jungen Deutsch-Türken hierzulande. Sie sind - ganz im Sinne des Wahlkämpfers Erdogan - ein Beitrag zur Spaltung dieses Landes."/ra/DP/he

