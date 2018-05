"Mittelbayerische Zeitung" zu Fußball-WM:

"Bei der Mannschaft für Russland vertraut Löw einem guten Dutzend Spielern, mit denen er seit Jahren erfolgreich ist. Um die herum hat er aber gnadenlos durchgemischt. Löw hat harte Entscheidungen getroffen, für diese gibt es aber gute Gründe. So ist für Weltmeister, die zu lange ihrer Form hinterherliefen, im Konzept des Bundestrainers kein Platz mehr. Ausgerechnet Vorlagengeber André Schürrle und Torschütze Mario Götze, also die Spieler, die das WM-Finale 2014 entschieden, sind deswegen nicht dabei. Auf Fußball-Romantik nimmt Löw zu Recht keine Rücksicht. Er lebt im Hier und Jetzt. Er braucht Spieler, die jetzt in guter Form sind - und es nicht nur einmal waren."/ra/DP/he

