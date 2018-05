Mit rund 1.400 Teilnehmern und über 110 Ausstellern aus 14 Ländern knüpfte der VDI Kongress Kunststoffe im Automobilbau unter dem neuem Namen PIAE 2018 an eine 40-jährige Erfolgsgeschichte an. Teil der Ausstellung war auch dieses Jahr wieder der Autosalon. Hier präsentierten Hersteller Highlights der Automobilentwicklung und Beispiele in Richtung der automobilen Megatrends wie Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. "Die Fahrzeugkonzepte der Zukunft werden nach meiner Einschätzung eine noch vielfältigere Mobilität bieten", so Thomas Drescher, neuer Tagungsleiter der PIAE und Leiter des Bereichs Fahrzeugtechnik von Volkswagen. Funktionale Kunststoffe sind dafür unentbehrlich. Eine Schlüsselfunktion nimmt Kunststoff auch im Leichtbau ein. Besonders interessant sind für Branchenexperten die Kombinationen aus Metall und Kunststoff. "Sie bieten ein hohes Potenzial hinsichtlich bezahlbaren Leichtbaus in Verbindung mit Funktionsintegration", hob Joachim Melzig, Leiter des Bereichs Vorentwicklung Interieur Hausfertigung der BMW Group Landshut auf der Pressekonferenz der PIAE 2018 hervor.

Werkstoff-Kombination zu hybriden Bauteilen

Die BMW Group hat in dem Sondermodell des aktuellen BMW M4 erstmalig ein Tragrohr aus 100 Prozent Kunststoff im Einsatz. Hier wird eine ehemals Stahl-Schweißkonstruktion durch ...

