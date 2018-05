Bern / Zürich - Das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) präsentiert am 17. Mai 2018 im Kunstmuseum Bern und am 22. Mai in der Villa Bleuler in Zürich den vierten Band des Catalogue raisonné der Gemälde von Ferdinand Hodler. Dieser Band enthält die Biografie des Malers und Dokumente zu seinem Leben. Damit findet das grösste Projekt der Hodler-Forschung und der wissenschaftlichen Arbeit von SIK-ISEA seinen Abschluss. Das Projekt stand unter der Leitung von Oskar Bätschmann und Paul Müller. Die Essays zum Leben Hodlers wurden von Marie Therese Bätschmann, Oskar Bätschmann, Regula Bolleter, Monika Brunner und Paul Müller verfasst.

Ferdinand Hodler (1853-1918), der bedeutendste Schweizer Maler an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, löste sich von künstlerischen Konventionen und erprobte neue Ausdrucksformen in der Landschafts- und Porträtmalerei sowie in den monumentalen Historien- und symbolistischen Figurenbildern, womit er weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung fand. Hodler schuf rund 1700 Gemälde und mehrere Tausend Zeichnungen und Skizzen.

Das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft (SIK- ISEA), das seit seiner Gründung im Jahr 1951 kontinuierlich Werke von Ferdinand Hodler inventarisiert und kunsttechnologisch untersucht, hat sich zu einem Kompetenzzentrum der Hodler-Forschung entwickelt. 1998 wurde das Projekt des Catalogue raisonné der Gemälde von Ferdinand Hodler bei SIK-ISEA initiiert. Die von 2008 bis 2017 publizierten Bände behandeln die Landschaften, ...

