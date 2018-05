Löst die Sharing Economy das Besitzen ab? Zukunftsforscher Matthias Horx sieht Abo-Modelle kritisch, weil sie ein Gefühl der Klebrigkeit erzeugen. Vor allem bei den Autokonzernen glaubt er nicht an nachhaltige Modelle.

Herr Horx, Sie haben aus Ihrer Berufung, die Zukunft zu erforschen, inzwischen einen Familienbetrieb gegründet, indem auch Ihre Frau und Ihre Söhne mitarbeiten. Konsumiert Ihr Nachwuchs anders als Sie?Meine Söhne sind natürlich stark elektronisch vernetzt, aber das bin ich auch. Das Smartphone ist mein ständiger Begleiter, ich kaufe offline und online wie meine Söhne auch. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen uns.

Die Generation Y beziehungsweise Millennials gelten als konsumfreudig. Sie wollen aber angeblich Dinge nicht mehr besitzen, sondern teilen. Stimmt diese Beobachtung?Die Lust, Dinge zu besitzen, wird uns Menschen angeboren. Aber es gibt unterschiedliche Ausprägungen, aus rein praktischen Gründen. Wenn der Besitz eines Autos in der Großstadt nervt, weil man nicht mehr so leicht einen Parkplatz findet, dann verliert man die Lust, ein Auto zu besitzen. Dann teilt man lieber mit anderen Autos und Roller, fährt Fahrrad und nutzt Bus und Bahn.

Es heißt, die jungen Leute hätten keine Lust mehr auf ein eigenes Auto... Dieser Aspekt wird, glaube ich, übertrieben. Großstädter sind genervt vom Auto in der Metropole. Aber daraus einen allgemeinen Trend abzuleiten, dass junge Menschen kein Auto mehr besitzen wollen, ist übertrieben. Das ist eher eine Notwehr gegen Parkplatznot und Aufwand, der mit dem Autobesitz in der Großstadt verbunden ist. Auf dem Land und in der Kleinstadt sieht das ganz anders aus.

Junge Menschen machen heute seltener einen Führerschein als früher, außerdem kaufen immer weniger gleich nach dem 18. Geburtstag ein Auto. Die Zahlen sprechen für die These, dass junge Menschen lieber teilen statt besitzen... Es gibt natürlich auch mehr Alternativen als früher. Heute gibt es Car-, Bike- und Scooter-Sharing. Ein eigenes Auto ist nicht mehr unbedingt notwendig, um von A nach B zu kommen. Aber trotzdem bleiben dingliche Fetische. Teens und Twens und Ältere wollen weiterhin eigene Akzente etwa bei der Kleidung setzen. Oder bei der Elektronik. Auch beim Auto bleibt der Wunsch nach einem eigenen Wagen. Allerdings sind die heutigen ...

