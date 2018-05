Guelph / Windsor - Die globale Erderwärmung stellt eine Gefahr für nicht wandernde Singvögel, sogenannte Standvögel, dar. Zu dieser Erkenntnis kommen Forscher der kanadischen University of Guelph in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Windsor. Vor allem Tiere in tropischen Umgebungen sind bei weiter ansteigenden Temperaturen gefährdet. Der Grund liegt auf der Hand: Es wird ihnen einfach zu warm.

"Jede Vogelart kann betroffen sein"

"Prinzipiell kann jede Vogelart von klimatischen Veränderungen positiv oder negativ betroffen sein", wie Vogelforscher Ommo Hüppop vom Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland" gegenüber pressetext mitteilt. Hierbei spielen laut dem Experten nicht nur die Temperatur, sondern beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...