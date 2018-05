Deutschland ist längst keine Service-Wüste mehr. Dank Firmen wie Amazon, die die anderen vor sich hertreiben. Im Vergleich geben Ketten wie Lidl und Rewe dennoch oft noch ein trauriges Bild ab.

"Ja, die Discounter können billig, weil auch der Service und der Umgang mit den Kunden bei den Discountern so billig und mies ist!" Ist das so? Viele Jahre war ich mir sicher: ja.

"Entschuldigung, wo haben Sie denn die Bio-Eier?"

"Bei den Eiern."

Sowas hat sich in meiner Wahrnehmung aber geändert. In der Berliner Lidl-Filiale am Oranienplatz etwa war ich jüngst regelrecht entzückt. An der Kasse fragte ich mit Blick auf das Display, das 1 Euro anzeigte:

"Hä? Sind die Himbeeren nicht 50 Prozent reduziert? Die Hälfte von 1 Euro 79 wären doch 90 Cent."

Mir ging es dummerweise intuitiv ums Prinzip. Dem Kassierer dann um die Lidl-Ehre. Er sprang wortlos auf, flitzte zu den Himbeeren, warf sich mit wehenden Haaren zurück auf den Kassierer-Stuhl, tippte irgendwas ein und das Display zeigte: 1 Euro. Hmm. Der Kassierer wirkte verzweifelt.Ich dachte: Der Mann musste mich hassen. Ich rechnete kurz und sagte: "Ömm, tut mir leid, ich will wegen 10 Cent nicht den ganzen Betrieb aufhalten. Ich dachte, das ginge schneller. Ist egal jetzt."Da sagte der junge Mann erleichtert: "Ok, danke, ich krieg das jetzt nämlich irgendwie nicht hin. Tut mir leid, dass Sie da jetzt Unannehmlichkeiten haben. Ich hoffe, Sie haben trotzdem einen schönen Abend."

Das Beste war: Das war kein aufgesagter Marketing-Quatsch. Das meinte der ernst.

Jüngst in einer anderen Lidl-Filiale: Ein regelrecht aufgekratzter Kassierer Ende zwanzig widmete sich jedem Kunden auf individuell zugeschnittene Art. Einem kleinen Jungen, dessen von ihm ausgesuchte Quarkpackung irgendwie einen öligen Film auf dem Deckel hatte, gab er zwei Stücke Küchenrolle und frotzelte: "Hier, pass auf mit deinem Rucksack, wenn du dir solch eingesaute Packungen aussuchst. Tschüss." Der Junge hüpfte fröhlich strahlend davon.Zwei schüchterne junge Frauen mit Kopftuch verwickelte er in einen unverfänglichen Smalltalk über ihre Grillparty-Pläne am Wochenende. Und mir als Linkshänder erklärte er, ich sei heute schon der zwanzigste, der seinen Kreditkartenbeleg so umständlich mit links unterschreibt.

Der freundliche Kumpel-Kaufmann um die Ecke. Das geht auch beim Discounter und den Supermärkten. Dazu muss man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...