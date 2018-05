Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MOBILFUNK - Die Koalition in Berlin will eine "Vorreiterrolle beim Aufbau des Echtzeit-Mobilfunkstandards 5G" einnehmen, um im Wettbewerb bei neuen Anwendungen für die Industrie 4.0 eine führende Rolle spielen zu können. Noch in diesem Jahr sollten daher die Frequenzen versteigert werden. Doch daraus wird nichts. Die Frequenzen werden frühestens im ersten Quartal 2019 verkauft. Das geht aus einem aktualisierten Zeitplan der Bundesnetzagentur hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Die Verzögerung ist Folge eines seit Monaten währenden Streits über die Frage, welche Auflagen künftig von den Netzbetreibern zu erfüllen sind. (Handelsblatt S. 1)

INVESTITIONEN - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat den Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kritisiert. Dieser benötige einen deutlich stärkeren Fokus auf Zukunftsinvestitionen. "Die Bundesregierung tut weiterhin zu wenig, um die Schwäche der öffentlichen Investitionen zu beheben", sagte Fratzscher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Ökonom sagte, es sei insbesondere eine Entlastung der finanzschwachen und teilweise überschuldeten Kommunen nötig, um den Investitionsstau aufzulösen, der Deutschland zu einem "tief ungleichen Land" mache. (RND)

TÜRKEI - "Es ist das klare Ziel der Türkei, bis zum Jahr 2023 der Europäischen Union beizutreten", sagte der türkische Vize-Premierminister Recep Akdag in einem Interview. "Ich denke, die Europäische Union verhält sich in der Frage der Erweiterung komplett unfair. Die Türkei hat es verdient, der EU früher beizutreten als alle anderen Beitrittskandidaten. Aber politische Gründe verhindern das." (Welt S. 5)

JOBCENTER - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, fordert zusätzliche Milliarden-Mittel für das Personal in den Jobcentern und eine bessere Betreuung von Langzeitarbeitslosen. "Wenn wir mehr Personal in der Vermittlung hätten, wäre mehr möglich", sagte Scheele dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "In einigen Jobcentern haben wir die Betreuungsrelation bereits verbessert: Da ist dann ein Mitarbeiter für 90 bis 100 statt für 150 Langzeitarbeitslose zuständig." Das führe zu einer Verdopplung der Vermittlungsquoten - auf rund 30 Prozent. (RND)

BAMF - Die Prüfungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), ob bei einem Asylbewerber noch Schutzgründe vorliegen, werden offenbar oft mangelhaft durchgeführt. Das geht aus internen Unterlagen der Behörde zu den sogenannten Widerrufsprüfungen hervor, die Welt und Nürnberger Nachrichten vorliegen. Demnach wird unter anderem davor gewarnt, dass das Bundesamt dazu beitragen könnte, dass sich hierzulande kriminelle Clanstrukturen weiter ausbreiten. (Welt S. 1)

TEILZEITGESETZ - Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD, Andrea Nahles, hat scharfe Kritik an der Union wegen der schleppenden Ressortabstimmung zum Teilzeitgesetz geübt. "CDU und CSU blockieren beim Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit", sagte Nahles. Damit lasse die Union Millionen Frauen in der Teilzeitfalle hängen, so Nahles. Das Gesetz soll es Arbeitnehmern erleichtern, zeitweise die Stundenzahl zu reduzieren, ohne danach in der sogenannten Teilzeitfalle zu stecken - also nicht mehr in Vollzeit zurückkehren zu können. Bereits am Mittwoch in einer Woche, am 23. Mai, soll das Gesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Bundeskabinett verabschiedet werden. (Rheinische Post)

POLIZEIGESETZ - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz als "grundrechtsfeindlich" kritisiert. Damit offenbare die CSU, "wie leichtfertig sie die Grundwerte unseres Rechtsstaats auf dem Altar des Machterhalts opfert", sagte Hofreiter. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warf er vor, dieser wolle "den bayerischen Überwachungsirrsinn per Musterpolizeigesetz am liebsten allen anderen Bundesländern andienen". (Passauer Neue Presse)

WIKILEAK - Der Internet-Aktivist und Wikileaks-Gründer Julian Assange, der in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gefunden hat, wird von seinem Gaststaat mit einem millionenschweren Überwachungsprogramm geschützt. Die aufwendige Geheimdienst-Operation läuft seit mehr als fünf Jahren und kostet Monat für Monat durchschnittlich 66.000 Dollar, allein im ersten Jahr lagen die Kosten bei 1 Million Dollar. Die Regierung Ecuadors hat dafür eine europäische Sicherheitsfirma beauftragt, die Assange rund um die Uhr überwacht und akribisch Buch führt über dessen Besucher und Gewohnheiten. Als Stützpunkt für die Operation wurde für mehr als 4.000 Euro im Monat eine Wohnung nahe der Botschaft angemietet. Das Geld dafür stammt aus einem Sonderetat des Geheimdiensts. Dies ergibt sich aus vertraulichen Unterlagen, welche die Süddeutsche Zeitung, der britische Guardian sowie das ecuadorianische Magazin Focus einsehen konnten. (SZ S. 1)

