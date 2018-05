Mit Keynote-Referat von Alexandra Jour-Schroeder, Leiterin Strafrecht bei der Europäischen Kommission

Änderungen der Bestimmungen und technische Disruption prägen aktuell die europäischen Initiativen gegen Finanzkriminalität neu. Auf der 14. jährlichen Konferenz von ACAMS zu AML Finanzkriminalität kommen branchenführende Experten zusammen, um Einblicke zu den neuen Kompetenzen, Tools und Strategien anzubieten, mit deren Hilfe Compliance-Fachleute erfolgreich mit dieser Ära des raschen Wandels umgehen können. Die Konferenz, bei der es um das Thema "Beherrschung der neuen Ära der europäischen Compliance" gehen wird, wird vom 31. Mai bis 1. Juni 2018 im RAI Amsterdam, Niederlande, stattfinden. Auf der Konferenz wird es auch ein Keynote-Referat von Alexandra Jour-Schroeder, Leiterin Strafrecht bei der Europäischen Kommission, zu 5AMLD und den praktischen Implikationen für Compliance-Fachleute geben.

"Die Funktion von AML-Fachleuten entwickelt sich derzeit rasch von einem Unter-Spezialgebiet weiter und hin zu einer breiteren Wissensbasis und vielfältigen Kompetenzen", sagte Rick McDonell, Geschäftsführer von ACAMS und ehemaliger Chefsekretär der Financial Action Task Force. "Die Beschleunigung der Weiterentwicklung von AML-Compliance-Praktiken und -Fachleuten wird mehr Dialog zwischen dem privaten Sektor, Durchsetzungsstellen und Regulierungsbehörden erfordern und ACAMS ist hierfür in einer guten Position."

Auf der Konferenz in Europa gibt es umfassende Fortbildungsmöglichkeiten, Updates zu Bestimmungen sowie entscheidende Lösungen für regionale Aufgaben der AML-Compliance. Es handelt sich um die größte Konferenz speziell für AML in der Region. Sie stellt eine einmalige Gelegenheit für die Fachwelt in den Bereichen AML/CTF/Anti-Finanzkriminalität dar, sich zu treffen. In den Plenarsitzungen wird es um Themen wie 4AMLD und DSGVO, Sanktionen, die Terrorismusbedrohung in Europa und Cyberkriminalität gehen. In Spezialveranstaltungen zu "AML-Kenntnissen" und "AML-Innovationen" sollen die neuesten Durchbrüche in der Sektortechnologie beleuchtet werden.

"Das Tempo der Veränderungen bei den europäischen Richtlinien und der Praxis gegen Finanzkriminalität hält unvermindert an. Themen wie künstliche Intelligenz, Cyberkriminalität, AML-Datenanalysen und die Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Menschenhandel waren noch nie so wichtig wie jetzt", sagte Angela Salter, Leiterin Europa bei der ACAMS. "Auf dieser Konferenz kommen aktuelle und zukünftige führende Akteure unserer Branche zusammen, um voneinander zu lernen und sich mit ihren Fachkollegen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor zu vernetzen. Wir sind stolz, dass wir der Katalysator für diesen Austausch modernster Erfolgspraktiken und die professionelle Entwicklung bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität sind."

Unter der Leitung von führenden Vertretern aus Bankwesen, Behörden und Gesetzesvollzug gibt es in den Foren und Workshops der europäischen Konferenz direkte Denkanstöße zu entscheidenden AML-Themen wie:

Cyberkriminalität: Kann sie jemals unterbunden werden? Analysen aktueller Fälle von Cyberkriminalität zur Veranschaulichung der aktuellen Situation bei Cyberbedrohungen Erstellung von Modellen für verbreitete Cyber-Technologien und Warnsignalen für potentielle Aktivitäten der Cyberkriminalität Schaffung eines Reaktionsplans für ein Cyber-Ereignis, um Schäden auszuwerten, die Integrität von Systemen wiederherzustellen und Interessenvertreter wie Gesetzesvollzug und Regulierungsbehörden zu benachrichtigen

Compliance mit konvergierenden Bestimmungen: Ein ganzheitlicher Ansatz zur Implementierung von 4AMLD/DSGVO und PSD2 Schaffung von Bewusstsein für die Folgenabschätzung von Bestimmungen als Werkzeug für effektivere Planung zu Änderungen von Bestimmungen

Sichtbarmachung des Unsichtbaren: Umgang mit Bestechung und Korruption Betrachtung aktueller FCPA-Klagen europäischer Stellen und des daraus Gelernten Betrachtung von Ansätzen anderer Finanzinstitute zur Ermittlung des Verhaltens von Kunden, die an Bestechung und Korruption beteiligt sind

Das immer anders auftretende Gespenst der Sanktionsrisiken Untersuchung der Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen der internationalen politischen Landschaft in Venezuela, Russland, Kuba, Myanmar und anderen Ländern sowie Aktivitäten zum Sanktions-Screening Erfahren Sie mehr über neue und aufkommende Vermeidungstechniken, die Sanktionsziele für Zugriff auf das internationale Finanzsystem nutzen



Redner:

Remy Jansen, Abteilungsleiter De Nederlandsche Bank, Niederlande

Erik Barnett, Regionalleiter Europa für Minimierung der Bedrohung durch Finanzkriminalität, HSBC

Sharon Campbell, Globale Leiterin Compliance für Finanzkriminalität, Nordea

Geraldine Lawlor, Globale Leiterin Finanzkriminalität, Barclays

Philippe Vollot, Managing Director, Globaler Leiter AFC und Geldwäschebeauftragter für den Konzern, Deutsche Bank

Eric Strom, Cyberspezialist, FBI, Niederlande

Andy McDonald, ehemaliger Leiter der britischen nationalen Untersuchungseinheit zur Terrorismusfinanzierung, New Scotland Yard, Vereinigtes Königreich

Wenn Sie weitere Informationen möchten und sich das komplette Konferenzprogramm herunterladen wollen, besuchen Sie bitte http://www.acamsconferences.org/europe.

