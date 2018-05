Novartis International AG / Novartis kündigt Veränderungen in der Geschäftsleitung an . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Felix R. Ehrat, Group General Counsel, tritt per 1. Juni 2018 zurück



Shannon Thyme Klinger zum Group General Counsel ernannt



Robert Weltevreden zum Leiter Novartis Business Services ernannt

Basel, 16. Mai 2018 - Novartis gab heute bekannt, dass Felix R. Ehrat, Group General Counsel von Novartis, entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Shannon Thyme Klinger, zurzeit Chief Ethics, Risk and Compliance Officer, wird per 1. Juni 2018 zum Group General Counsel ernannt.

Felix R. Ehrat, seit 2011 Group General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung von Novartis, hat sich entschieden, von seiner Funktion zurückzutreten. Sein Rücktritt erfolgt in Zusammenhang mit Diskussionen über die frühere Vereinbarung von Novartis mit Michael Cohen von Essential Consultants.

Felix Ehrat sagte: «Dieser Vertrag, obwohl juristisch nicht zu beanstanden, war ein Irrtum. Als Mitunterzeichner mit unserem damaligen CEO übernehme ich mit diesem Entscheid persönlich Verantwortung, um die öffentliche Debatte darüber zu beenden.»

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Novartis zollen Herrn Ehrat für seinen Rücktrittsentscheid grossen Respekt. Jörg Reinhard, Präsident des Verwaltungsrats von Novartis sagte: «Ich weiss den Entscheid von Felix Ehrat zu schätzen, auch wenn wir seinen Abgang bedauern. Wir danken ihm für seine Leistungen für das Unternehmen als General Counsel.»

Vas Narasimhan, CEO von Novartis sagte: «Felix Ehrat hat die globale Rechtsabteilung von Novartis substanziell weiterentwickelt und mit seiner ausgewiesenen Expertise eine bedeutende Rolle in der Geschäftsleitung wahrgenommen. Darüber hinaus hat er die Interessen des Unternehmens in wichtigen nationalen Organisationen wie economiesuisse, SwissHoldings und Avenir Suisse engagiert vertreten. Die Führung von Novartis ist ihm für seine zahlreichen Beiträge zu grossem Dank verpflichtet und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.»

Shannon Thyme Klinger ist zurzeit Chief Ethics, Risk and Compliance Officer. Sie wurde 2016 Chief Ethics and Compliance Officer sowie Global Head of Litigation und ist seit diesem Frühjahr Mitglied der Novartis Geschäftsleitung. Frau Klinger stiess 2011 als General Counsel für Nordamerika bei Sandoz in den USA zum Unternehmen. Später wurde sie Global Head of Legal und General Counsel von Sandoz. Frau Klinger erwarb den Titel Juris Doctor mit Auszeichnung an der University of North Carolina in Chapel Hill. Vor ihrer Zeit bei Novartis arbeitete Frau Klinger als Litigation Partner bei Mayer Brown LLP und Alston & Bird LLP und als Senior Vice President und General Counsel bei Solvay Pharmaceuticals Inc.

Vas Narasimhan sagte: «Shannon Klinger hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz als starke Vordenkerin mit einem Engagement für Ethik und Integrität. Sie ist eine erfahrene und begabte Rechtsanwältin, die bereits enorme Beiträge für das Unternehmen geleistet hat. Sie bringt die Kombination aus Privatpraxis und Industrieerfahrung in Europa und den USA mit, die wir brauchen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Unternehmen von ihrem Urteilsvermögen und ihrer Expertise profitieren wird.»

Natacha Theytaz, Global Head Internal Audit, wird die Ethics, Risk and Compliance Organisation ad interim leiten. Frau Theytaz wird mit Wirkung zum 1. Juni 2018 von Roche zu Novartis wechseln, wie bereits im Januar 2018 intern angekündigt.

Ausserdem kündigte Novartis heute an, dass Robert Weltevreden, bisheriger Leiter Business Services bei Syngenta, zum Leiter Novartis Business Services (NBS) ernannt wird. Er wird an Vas Narasimhan, M.D., CEO von Novartis, berichten und der Geschäftsleitung von Novartis angehören. Er wird seine Tätigkeit bei Novartis am 1. Juni 2018 aufnehmen und am Standort Basel arbeiten.

Robert Weltevreden leitete bei Syngenta eine Organisation, die in einem ähnlichen Umfang Unternehmensdienstleistungen erbringt wie NBS, einschliesslich Bereiche wie Finance Operations, Human Resources Operations, Informationstechnologie, Immobilienverwaltung, Facility- und Flottenmanagement sowie Geschäftsprozesse, Datenverwaltung und Projektmanagment. Davor hatte er bei Syngenta Führungspositionen im Bereich Business Process Management und im globalen Finanzwesen innegehabt. Er verfügt über einen Master-Abschluss in internationalen Finanzen, Wirtschaft und Betriebswirtschaft der Erasmus-Universität in Rotterdam und einen MBA in Finanzverwaltung von der Vlerick School for Management, Ghent, Belgien.

«Robert Weltevredens tiefgreifendes Verständnis von Unternehmesdienstleistungen in Kombination mit seinem starken finanziellen und kommerziellen Know-how macht ihn zur richtigen Person, um NBS in die nächste Entwicklungsphase zu leiten», sagte Vas Narasimhan. «In den kommenden Jahren wird er entscheidend dazu beitragen, das Niveau der Produktivität und Prozessstandardisierung bei Novartis weiter zu steigern. Ich bin zuversichtlich, dass unser NBS-Team unter seiner Führung in der Lage sein wird, noch mehr Wert für uns zu schaffen, um in die Innovation und unsere spannende Produktpipeline zu investieren".

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument 'Form 20-F' der Novartis AG, das bei der 'US Securities and Exchange Commission' hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen. Novartis, mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, um diese Bedürfnisse so gut wie möglich zu erfüllen: mit innovativen Arzneimitteln, kostengünstigen generischen Medikamenten sowie Biopharmazeutika und Produkten für die Augenheilkunde. Novartis hat weltweit führende Positionen in diesen Bereichen inne. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz von USD 49,1 Milliarden und wies Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe von rund USD 9,0 Milliarden aus. Die Novartis Konzerngesellschaften beschäftigen rund 124 000 Mitarbeitende (Vollzeitstellenäquivalente). Die Produkte von Novartis werden in rund 155 Ländern weltweit verkauft. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com (http://www.novartis.com).

Novartis ist auf Twitter. Melden Sie sich an und verfolgen Sie @Novartis unter http://twitter.com/novartis (http://twitter.com/novartis).

Multimedia-Inhalte von Novartis stehen auf www.novartis.com/news/media-library (http://www.novartis.com/news/media-library) zur Verfügung.

Bei Fragen zu dieser Seite oder für den Erhalt der erforderlichen Registrierungsdaten kontaktieren Sie bitte media.relations@novartis.com (mailto:media.relations@novartis.com).

# # #

Novartis Media Relations

Zentrale Anlaufstelle für Medien: +41 61 324 2200

E-mail: media.relations@novartis.com (mailto:media.relations@novartis.com)

Paul Barrett

Novartis Global External Communications

+41 61 324 5224 (direkt)

+41 79 797 8137 (mobil)

paul.barrett@novartis.com (mailto:paul.barrett@novartis.com) Antonio Ligi

Novartis Global External Communications

+41 61 324 1374 (Büro)

+41 79 723 3681 (mobil)

antonio.ligi@novartis.com (mailto:antonio.ligi@novartis.com)



Eric Althoff

Novartis Global External Communications

+41 61 324 7999 (Büro)

+41 79 593 4202 (mobil)

eric.althoff@novartis.com (mailto:eric.althoff@novartis.com)

Markus Jaggi

Communications Switzerland

+41 61 324 9577 (direkt)

+41 79 673 7433 (mobil)

markus.jaggi@novartis.com (mailto:markus.jaggi@novartis.com) Satoshi Sugimoto

Communications Switzerland

+41 61 324 6129 (direkt)

+41 79 619 2035 (mobil)

satoshi_jean.sugimoto@novartis.com (mailto:antonio.ligi@novartis.com)

Novartis Investor Relations

Zentrale Anlaufstelle für Anleger: +41 61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com (mailto:investor.relations@novartis.com)

Zentrale North America Samir Shah +41 61 324 7944 Richard Pulik +1 212 830 2448 Pierre-Michel Bringer +41 61 324 1065 Cory Twining +1 212 830 2417 Thomas Hungerbuehler +41 61 324 8425 Isabella Zinck +41 61 324 7188





Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/134323/R/2193067/849310.pdf)