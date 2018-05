Moneycab.com: Herr Wiggli, schadet der Hype um den Bitcoin Ihrer WIR Bank?

Germann Wiggli: Nein. Im Gegenteil. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben ganz allgemein die Diskussionen rund um das Thema Geld befeuert - und dabei taucht, gerade auch in der internationalen Medienberichterstattung, die weltgrösste Komplementärwährung WIR sehr oft als komplementärer Ansatz auf.

Besteht jetzt ein verstärkter Aufklärungsbedarf, dass WIR-Geld etwas ganz anderes ist?

Es ist in der Tat so, dass WIR und Kryptowährungen schnell in ein und denselben Topf geworfen werden. Oft werden wir auch gefragt, ob WIR nicht eine Blockchain-Lösung werden sollte. Fakt ist, dass WIR eben nicht alternativ, sondern komplementär eingesetzt wird. Wird eine Transaktion mit WIR bezahlt, sind oftmals auch «klassische» Schweizer Franken im Spiel. Es geht bewusst um Zusatzgeschäfte. Aber natürlich beobachten wir die Entwicklungen rund ums Thema Blockchain als Bank sehr genau.

In den letzten Jahren gab es sehr viele Änderungen, was die Modalitäten der Zahlungen im WIR-Geldsystem betrifft. Wie garantieren Sie Ihren Kunden gegenüber dennoch die langfristige Planungssicherheit?

Die im November 2016 vorgenommene Modernisierung hatte ein grosse Ziel: mehr Transparenz. Alle teilnehmenden KMU sind auf der digitalen Plattform WIRmarket sichtbar - und können dort übrigens auch kostenlos ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten oder an Ausschreibungen teilnehmen. Zusammen mit weiteren digitalen Lösungen wie der mobilen Zahl-App WIRpay oder der Anbindung an die E-Payment-Lösung Payrexx sind das eindeutig Mehrwerte, die aus unserer Sicht einen positiven Einfluss auf die Planungssicherheit haben. Und: Diese Modernisierung geht natürlich in hoher Kadenz weiter.

Die Möglichkeiten, sich in der Schweiz weiter zu sehr günstigen Konditionen Geld zu leihen, bremst Ihr Kreditgeschäft. Für wann rechnen Sie mit anziehenden Zinsen?

In der Tat ist das Zinsumfeld für einen grossen Vorteil des WIR-Gelds - nämlich die kostengünstige Finanzierung - seit der Aufhebung der Euro-Franken-Untergrenze durch die Schweizerische Nationalbank alles andere als günstig. Aktuell ist es ja so, dass sich der Franken als Folge der robusten globalen wie auch nationalen Wirtschaftsentwicklung langsam von seiner starken Überbewertung entfernt - entsprechend erhöht sich aus unserer Sicht der Handlungsspielraum der SNB. Wir gehen vor allem mittelfristig von Zinserhöhungen aus.

"Wir haben bereits nach vier Monaten unser Jahresziel bei der vollautomatisierten Vorsorgelösung VIAC übertroffen."

Gemann Wiggli, CEO WIR Bank Genossenschaft

Die schnellste Wachstumsrate, wenn auch noch auf bescheidenem Niveau, hat bei der WIR Bank im Moment bei der neuen vollautomatisierten Vorsorgelösung VIAC. Bei wieviel Umsatz soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...