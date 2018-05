Der Dax wird am Mittwoch voraussichtlich einen weiteren Anlauf auf die 13 000-Punkte-Marke nehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,18 Prozent höher bei 12 993 Punkten. Dabei steht das Barometer weiterhin im Spannungsfeld zwischen zuletzt gestiegenen US-Renditen auf der einen Seite und einem wieder nachgebenden Euro auf der anderen Seite.

In der Bilanzsaison ist nach dem heißen Vortag die Luft erst einmal raus. Quartalszahlen kommen an diesem Mittwoch vom Anlagenbauer Dürr aus dem MDax . Endgültige Resultate veröffentlichen zudem der Autozulieferer Leoni , ebenfalls im MDax, sowie der Zahlungsabwickler Wirecard aus dem TecDax . Konjunkturseitig interessieren in Deutschland die Verbraucherpreise für April./ajx/jha/

