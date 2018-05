ADLER Real Estate AG: Das erste Quartal 2018: Die wesentlichen operativen Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr verbessert DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis ADLER Real Estate AG: Das erste Quartal 2018: Die wesentlichen operativen Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr verbessert 16.05.2018 / 07:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Das erste Quartal 2018: Die wesentlichen operativen Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr verbessert - Nettomieteinnahmen um 6,9 Prozent auf EUR 44,9 Millionen gesteigert - FFO I nimmt um 79,7 Prozent auf EUR 14,2 Millionen zu - EPRA NAV stabil bei EUR 1.184,2 Millionen - WACD auf 2,38 Prozent verringert, besser als prognostiziert Berlin, 16. Mai 2018 - Im ersten Quartal 2018 hat die ADLER Real Estate AG die Nettomieteinnahmen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 6,9 Prozent gesteigert und die FFO I um 79,7 Prozent verbessert. Die Anstrengungen zur Verbesserung der finanziellen Kennzahlen, die im Wesentlichen - aber nicht ausschließlich - darauf konzentriert sind, höherverzinsliche Verbindlichkeiten abzulösen, haben dafür gesorgt, dass die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals (WACD) auf 2,38 Prozent gesunken ist - ein Wert, der bereits jetzt unterhalb des für 2018 prognostizierten Wertes von 2,4 Prozent liegt. Nettomieteinnahmen um 6,9 Prozent auf EUR 44,9 Millionen gesteigert Am Ende des ersten Quartals besaß die ADLER Real Estate AG ein Portfolio von 50.236 Mieteinheiten, 4,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - wobei die Mieteinheiten der jüngst erworbenen Brack Capital Properties N.V. nicht enthalten sind, da sie erst im Verlauf des zweiten Quartals in der Berichterstattung berücksichtigt wird. Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter und Monat im Core Portfolio nahm im Jahresvergleich um 3,2 Prozent auf EUR 5,23 zu (like-for-like plus 3,7 Prozent). Der Vermietungsstand im Core Portfolio erreichte 91,7 Prozent und lag damit um 1,1 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Portfoliowachstum und eine durch die Internalisierung der Immobilienverwaltung verbesserte operative Leistungsfähigkeit trugen dazu bei, dass die Nettomieteinnahmen im ersten Quartal 2018 EUR 44,9 Millionen erreichten und damit um 6,9 Prozent über dem angepassten Wert des vergleichbaren Vorjahresquartals lagen (EUR 42,0 Millionen). Die Anpassung erfolgte unter der Annahme, dass die ACCENTRO Real Estate AG, von der sich ADLER Ende 2017 getrennt hatte, bereits zu Jahresbeginn 2017 veräußert worden wäre. Nach Abzug aller Aufwandspositionen, die sich aus den umlagefähigen und nicht umlagefähigen Betriebskosten sowie den Aufwendungen für die Instandhaltung zusammensetzen, ergab sich im ersten Quartal 2018 ein Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung in Höhe von EUR 39,0 Millionen, 33,1 Prozent mehr als im ersten Quartal 2017 (EUR 29,3 Millionen nach angepasster Rechnung). FFO I nimmt um 79,7 Prozent auf EUR 14,2 Millionen zu Die FFO I erreichten im ersten Quartal 2018 EUR 14,2 Millionen. Das waren 79,7 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal (EUR 7,9 Millionen). Je Aktie beliefen sich die FFO I zum 31. März 2018 unverwässert auf EUR 0,21 (Vorjahr EUR 0,13). Verwässert nahmen die FFO I je Aktie von EUR 0,12 am Ende des ersten Quartals im Vorjahr auf EUR 0,18 zum Berichtszeitpunkt zu. EPRA NAV stabil bei EUR 1.184,2 Millionen Der EPRA NAV belief sich am Ende des ersten Quartals 2018 auf EUR 1.184,2 Millionen, was einem Rückgang von 1,9 Prozent gegenüber der angepassten Wert des vergleichbaren Vorjahresquartals entspricht (EUR 1.207,2 Millionen). Der leichte Rückgang des NAV hängt mit den Aktienrückkäufen zusammen, die im ersten Quartal einen Umfang von EUR 15,6 Millionen erreichten. Sie sind mittlerweile beendet und insofern erfolgreich, als Aktien zu einem Wert zurückgekauft wurden, der deutlich unter dem aktuellen Kurs liegt. Außerdem sind einmalige Aufwendungen angefallen, die wesentlich aus Vorfälligkeitsentschädigungen bei der Refinanzierung der Schuldscheindarlehen resultieren. Je Aktie lag der unverwässerte EPRA NAV am Ende des ersten Quartals 2018 bei EUR 17,77 - im Vergleich zu EUR 17,80 Ende 2017. Auf verwässerter Basis lag der EPRA NAV je Aktie bei EUR 16,61 (Ende 2017 EUR 16,64). WACD auf 2,38 Prozent verringert, besser als prognostiziert Nachdem die umfangreiche Refinanzierung der Schuldscheindarlehen, für die Ende letzten Jahres Unternehmensanleihen in Höhe von EUR 800 Millionen erfolgreich platziert worden waren, im ersten Quartal 2018 abgeschlossen worden ist, nahm die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals (WACD) von 2,72 Prozent Ende 2017 auf 2,38 Prozent am Ende des ersten Quartals 2018 ab. Damit konnte sowohl die ursprüngliche als auch die revidierte Prognose unterschritten werden. Der LTV, berechnet als Nettofinanzverbindlichkeiten zum gesamten Immobilienvermögen, lag am Ende des ersten Quartals 2018 bei 60,4 Prozent, nach 59,4 Prozent Ende 2017. Bereinigt um das Aktienrückkaufprogramm hätte der LTV am Ende des ersten Quartals 2018 59,3 Prozent erreicht. Die Zunahme ist allerdings vorübergehender Natur, da der LTV nach Konsolidierung der Brack Capital Properties (BCP) im Jahresverlauf auf den Zielwert von 55 Prozent zurückgehen wird. Tomas de Vargas Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, fasste das erste Quartal zusammen: "Schon in 2017 hatten wir zahlreiche grundlegende Änderungen vorgenommen. So haben wir uns von 94 Prozent unserer Anteile an der ACCENTRTO Real Estate AG getrennt und mit BB+ bewertete EUR 800 Millionen Unternehmensanleihen zum Rückkauf unserer Schuldscheindarlehen platziert. Im ersten Quartal 2018 haben wir ein Übernahmeangebot für 70 Prozent der Anteile an der BCP gemacht und im zweiten Quartal erfolgreich abgeschlossen. Zudem haben wir unser Corporate Rating von BB- auf BB/positive Outlook verbessert. Und schließlich haben die Refinanzierungsmaßnahmen im April - die Platzierung von EUR 800 Millionen Unternehmensanleihen zur Refinanzierung des Brückenkredits, den wir im Zusammenhang mit der Akquisition der BCP aufgenommen hatten, und zum Rückkauf von EUR 200 Millionen unserer 4,75 Prozent 2015/2020 Anleihen - dazu beigetragen, das Interesse an der Entwicklung der ADLER Real Estate AG und an den vor uns liegenden Chancen zu stärken." Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, fügte hinzu: "Q1 2018 war ein Quartal, das die optimierte Unternehmensstruktur wiedergespiegelt hat. Dabei ist wichtig in Erinnerung zu behalten, dass die Auswirkungen der jüngsten Entscheidungen in vollem Umfang erst in den Folgequartalen sichtbar werden - wie etwa der kräftige FFO-Beitrag der Brack Capital Properties, der sich nach der Konsolidierung zeigen und uns einem Investment Grade Rating näherbringen wird." Der vollständige Bericht zum ersten Quartal 2018 steht auf der Website der ADLER Real Estate AG unter www.adler-ag.com zur Verfügung. Pressekontakt: Dr. Rolf-Dieter Grass Leitung Unternehmenskommunikation ADLER Real Estate AG Telefon: +49 (30) 2000 91 429 r.grass@adler-ag.com Kennzahlen Q1 2018 In Millionen Euro Gewinnund Verlustrechnung Q1 2018 Q1 2017 Nettomieteinnahmen 44,9 42,0 3) Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 39,0 29,3 3) Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 0,9 0,1 3) EBIT 46,2 27,8 3) Konzernergebnis aus fortgeführtem -12,4 0,0 Geschäftsbereich Konzernergebnis -12,8 3,0 FFO I 14,2 7,9 FFO I/Aktie in EUR1) 0,21 0,13 Bilanz 31.03.2018 31.12.2017 Investment Properties 3.054,2 3.018,5 EPRA NAV 1.184,2 1.207,2 EPRA NAV/je Aktie in EUR 1) 17,77 17,80 LTV in % 2) 60,4 59,4 Cashflow Q1 2018 Q1 2017 Cashflow aus der laufenden 32,9 -0,6 Geschäftstätigkeit - davon aus fortgeführtem Geschäftsbereich 32,9 7,8 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -222,3 389,8 - davon aus fortgeführtem Geschäftsbereich -222,3 389,9 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 210,1 -321,1 - davon aus fortgeführtem Geschäftsbereich 210,1 -324,3 Portfolio 31.03.2018 31.03.2017 Mieteinheiten 50,236 48,233 davon Wohneinheiten 49,216 47,144 Durchschnittsmiete (EUR/qm/Monat) Core 5.23 5.07 Portfolio Vermietungsstand (%) Core Portfolio 91.7 90.6 Mitarbeiter 31.03.2018 31.03.2017 Mitarbeiteranzahl 607 425 Vollzeitäquivalente 551 389 1) Basierend auf der Anzahl der Aktien zum Bilanzstichtag plus Aktien, die aus der Wandlung der zum Eigenkapital zählenden Pflichtwandelanleihe entstehen; Vorjahreszahlen angepasst 2) Exklusive Wandelanleihen 3) Angepasst wegen Veräußerung der Handelsaktiviäten 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 