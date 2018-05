FRANKFURT (Dow Jones)--Der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel soll Verwaltungsrat beim zukünftig fusionierten Bahnkonzern Siemens Alstom werden. Die Siemens AG hat den SPD-Politiker als Mitglied des Verwaltungsrates nominiert, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Aktionäre von Alstom müssen die Nominierungen noch absegnen. Gabriel hatte sein Ministeramt vor gut zwei Monaten an seinen SPD-Kollegen Heiko Maas übergeben.

Siemens und Alstom hatten ebenfalls im März ihren endgültigen Vertrag über die Zusammenlegung ihrer Bahngeschäfte unterzeichnet. Siemens wird dazu sein komplettes Bahngeschäft ausgliedern und gegen eine knappe Mehrheit an Alstom in das französische Unternehmen einbringen. Die Alstom-Aktionäre werden mit einer Sonderdividende für den Kontrollverlust über ihr Unternehmen entschädigt. Siemens Alstom wird mit gut 15 Milliarden Euro Jahresumsatz und 62.000 Mitarbeitern weltweit die Nummer zwei unter den Schienenfahrzeugherstellern und die Nummer eins bei der Signaltechnik sein.

Die beiden Konzerne einigten sich nun auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrates. Siemens nominiert den Angaben zufolge sechs Mitglieder für das Aufsichtsgremium. Neben Gabriel gehören dazu auch die Vorstände der Siemens AG Roland Busch, Janina Kugel und Ralf P. Thomas, sowie Mariel von Schumann, Chief of Staff und Head of Governance and Markets bei Siemens, und Christina M. Stercken, Mitglied der Verwaltungsräte von Ascom Holding AG, Landis & Gyr Group AG und Ansell Ltd. Sie gelte als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats von Siemens Alstom.

Zusätzlich zu Alstoms-Chef Henri Poupart-Lafarge, der auch als CEO von Siemens Alstom vorgesehen ist und dem Verwaltungsrat angehören wird, schlägt der französische Konzern vier weitere Mitglieder vor: Yann Delabriere, der derzeit im Verwaltungsrat von Alstom sitzt und als Vize-Chairman vorgesehen ist, Clotilde Delbos, Finanzvorstand bei Renault, Sylvie Kande de Beaupuy, Group Ethics & Compliance Officer bei Airbus, Baudouin Prot, Senior Advisor bei der Boston Consulting Group.

May 16, 2018

