Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 31 auf 28 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Auch wenn der Industriekonzern seine und die Konsenserwartung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) leicht übertroffen habe, der Spartenmix bereite erneut Sorgen, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf das negative Ergebnis in der Sparte Industrielösungen. Zudem sei der Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal schwächer ausgefallen./ck/la

Datum der Analyse: 16.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007500001

AXC0049 2018-05-16/07:31